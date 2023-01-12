Окупанти гатили навіть по своїх! Нацгвардійці розкрили факти зі звільнення Херсонщини

Вісім місяців жахів окупації. Обшуки, свідоме знищення продовольчих запасів, моральні та фізичні знущання — про все це нині забувають жителі звільненої Качкарівки, що на Херсонщині.

В основному працювали по будівлях, у яких вони сиділи, як снайпера, і туди в основному стріляли з важкої зброї. Заходили ми швидко та акуратно, бо розуміли, що можуть бути сюрпризи для нас, — каже військовослужбовець Нацгвардії Дмитро.

Навіть нині село розміновано лише частково, а обстріли не вщухають. До найближчих позицій росіян усього кілька кілометрів, та й це вже не аргумент для місцевих жителів, люди повертаються до рідних осель та вільного життя.

– Ми знаємо, що йде війна, поки Україна наша не буде очищена, ми себе вільно почувати не будемо, ми за Україну, за солдатів, що прийшли нас рятувати, — каже місцева жителька Тамара Мельник.

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Обстрілювати Качкарівку, як і інші звільнені села, кремлівські солдати не припиняють. З тимчасово окупованого лівого берега безперервно летить вороже залізяччя.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як зараз виглядає деокупована Миролюбівка, що на Херсонщині.