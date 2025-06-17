Россия предлагала менять похищенных украинских детей на пленных — Зеленский

Россия предлагала Украине обменивать депортированных украинских детей на пленников, сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Обмен детей на военнопленных: Зеленский о предложении РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не согласится на подобные предложения со стороны врага:

— Мы не меняем их (детей — ред.) ни на что, это совершенно несправедливо. Если честно, это безумие, которое русские, кстати, предлагали: мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания и вне международного права.

Он уверен, что детей нужно возвращать, а не обменивать.

Здесь нужно, наверное, искусство дипломатии и отношения на двустороннем уровне того или иного человека с россиянами — либо лидера, либо того или иного государства, — заявил Зеленский.

— И поэтому мы привлекаем так много стран, так много нужно инициативных людей, которые понемногу — кто сколько сможет — вернут тысячи украденных Россией детей домой, родным, близким.

Напомним, что накануне Зеленский отметил, что Россия фактически признала похищение украинских детей. Это стало ясно во время переговоров в Стамбуле.

— Они сказали, чтобы мы не устраивали шоу для европейских бабушек. Мы сказали им, что они украли 20 тысяч. А они сказали, что не 20 тысяч, а максимум сотни.

По его мнению, это заявление — важная фиксация факта. И здесь важно не количество детей, а то, что они согласны со своим преступлением.

— Мы считаем, что тысячи, а они говорят, что вопрос о сотнях. Важно, что этот факт зафиксирован, — подчеркнул Зеленский.

Между тем, в МВД рассказали, что россияне затрудняют идентификацию погибших украинцев, возвращая тела своих военных.

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