Для тебя Война в Украине

Россия предлагала менять похищенных украинских детей на пленных — Зеленский

Ирина Танасийчук, журналист сайта 17 июня 2025, 11:00
Россия предлагала менять похищенных украинских детей на пленных — Зеленский
Фото Сайт президента Украины

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