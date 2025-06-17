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Росія пропонувала міняти викрадених українських дітей на полонених — Зеленський

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Червня 2025, 11:00
Росія пропонувала міняти викрадених українських дітей на полонених — Зеленський
Фото Сайт президента України

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