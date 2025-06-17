Росія пропонувала міняти викрадених українських дітей на полонених — Зеленський

Росія пропонувала Україні обмінювати депортованих українських дітей на взятих у полон окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом. Обмін дітей на військовополонених: Зеленський про пропозицію РФ

Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не погодиться на подібні пропозиції з боку ворога:

— Ми не міняємо їх (дітей — ред.) ні на що, це абсолютно несправедливо. Якщо чесно, це божевілля, яке росіяни, до речі, пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам — дітей. Просто це поза розумінням і поза міжнародним правом.

Він переконаний, що дітей потрібно повертати, а не обмінювати.

Тут потрібно, напевно, мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами — або лідера, або тієї чи іншої держави, — заявив Зеленський.

— І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошку — хто скільки зможе — повернуть тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський зазначив, що Росія фактично визнала факт викрадення українських дітей. Це стало зрозумілим під час переговорів у Стамбулі.

— Вони сказали, щоб ми не влаштовували шоу для європейських бабусь. Ми сказали їм, що вони вкрали 20 тисяч. А вони сказали — що не 20 тисяч, а максимум сотні.

На його думку, ця заява — важлива фіксація факту. І тут важлива не кількість дітей, а те, що вони погоджуються зі своїм злочином.

— Ми вважаємо, що тисячі, а вони кажуть, що питання про сотні. Важливо, що цей факт зафіксовано, — наголосив Зеленський.

Тим часом в МВС розповіли, що росіяни ускладнюють ідентифікацію загиблих українців, повертаючи тіла своїх військових.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.