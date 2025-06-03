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Росія визнала факт викрадення українських дітей — Зеленський

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Червня 2025, 09:15
Росія визнала факт викрадення українських дітей — Зеленський
Фото Unsplash, Сайт президента України

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