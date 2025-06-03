Росія визнала факт викрадення українських дітей — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни під час переговорів у Стамбулі 2 червня фактично визнала факт викрадання дітей. Під час брифінгу з журналістами він додав, що делегації обговорювали повернення українських дітей. Україна передала список із 400 дітей, яких вимагає повернути.

Зеленський про повернення дітей з території РФ

Президент підкреслив, що обговорення теми дітей показало всю сутність розмов із росіянами.

Вони сказали, щоб ми не влаштовували шоу для європейських бабусь. Ми сказали їм, що вони вкрали 20 тисяч. А вони сказали — що не 20 тисяч, а максимум сотні. — Чи образилася на це наша команда? Я не ображаюся, але це важлива фіксація того факту, що вони вкрали дітей, — додав Зеленський.

На його думку, важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються з викраденням.

— Ми вважаємо, що тисячі, а вони кажуть, що питання про сотні. Важливо, що цей факт зафіксовано, — наголосив Зеленський.

Глава російської делегації Володимир Мединський відповів на запит України, що вони розглянуть кожну ситуацію. За його словами, Росія нібито повертає Україні тих дітей, які мають на українській території батьків.

Омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що українська делегація передала російській стороні список українських дітей, яких необхідно повернути.

— Це кілька сотень дітей, які були депортовані до Росії, примусово переміщені в межах ТОТ (тимчасово окуповані території — ред.) України чи досі там утримуються.

Він додав, що повернення дітей — неодмінна частина шляху до справедливого миру.

— Якщо Росія справді його прагне, то має продемонструвати це не словами, а конкретними кроками — передусім гуманітарними. Повернення українських дітей — перший доказ таких намірів. Тепер черга за Росією.

Ми також зібрали інші тези Зеленського під час брифінгу з журналістами.

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