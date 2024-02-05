Черноморский флот в беде, но ищет выход. Что известно о российских запасах Калибров и новой базе снаряжения

Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что работа Черноморского флота РФ усложнена благодаря действиям Сил обороны Украины. Читай подробнее, почему российский флот отрезан от запасов Калибров.

Российский флот отрезан от запасов Калибров — что известно

Флот российских оккупантов практически отрезан от запасов Калибров. Россияне не могут оснащать корабли ракетами, потому пытаются построить новую базу.

Черноморский флот в таком состоянии находится достаточно длительное время, когда кроме кораблей, являющихся платформой для крылатых ракет типа Калибр, применить против Украины они ничего не могут.

— Но и с этим возникли проблемы. Их отрезали от Севастополя, где находится их основная логистическая база, — говорит Дмитрий Плетенчук.

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Большинство кораблей ЧФ РФ после последних ударов бежали в Новороссийск. Ракеты остались в Севастополе. Поэтому оккупантам приходится рисковать — быстро заходить в Севастополь, загружаться и возвращаться в Новороссийск.

Спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук добавил, что российские оккупанты ускоренными темпами пытаются построить новую базу для снаряжения Калибрами.

Это происходит на Черноморском побережье. Братчук отметил, что Украина должна не дать россиянам достроить эту базу.

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Фото: 37 ОБрМП

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