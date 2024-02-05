Чорноморський флот у халепі, але шукає вихід. Що відомо про російські запаси Калібрів та нову базу спорядження

Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що робота Чорноморського флоту РФ ускладнена завдяки діям Сил оборони України. Читай детальніше, чому російський флот відрізаний від запасів Калібрів.

Російський флот відрізаний від запасів Калібрів — що відомо

Флот російських окупантів практично відрізаний від запасів Калібрів. Росіяни не можуть оснащувати кораблі ракетами, тому намагаються побудувати нову базу.

Чорноморський флот у такому стані перебуває досить тривалий час, коли, крім кораблів, які є платформою для крилатих ракет типу Калібр, застосувати проти України вони нічого не можуть.

— Але і з цим виникли проблеми. Їх відрізали від Севастополя, де перебуває їхня основна логістична база, — каже Дмитро Плетенчук.

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Більшість кораблів ЧФ РФ після останніх ударів втекли до Новоросійська. Ракети ж лишилися у Севастополі. Тому окупантам доводиться ризикувати — швидко заходити у Севастополь, завантажуватися та повертатися до Новоросійська.

Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук додав, російські окупанти пришвидшеними темпами намагаються побудувати нову базу для спорядження Калібрів.

Це відбувається на Чорноморському узбережжі. Братчук зазначив, Україна має не дати росіянам добудувати цю базу.

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Фото: 37 ОБрМП

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