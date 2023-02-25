Россияне вывели в Черное море фрегат с Калибрами — Гуменюк объяснила угрозу

Россияне активизировали разведывательные БПЛА и авиацию, об этом сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Россияне держат на боевом дежурстве в Черном море девять кораблей, из которых один ракетоноситель из восьми Калибрами.

Они со вчера увеличили свою группировку вдвое, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему расширению корабельной группировки.

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Уже сегодня дважды звучала воздушная тревога, в том числе по всей территории Украины. Пока не зафиксирована активность ракетоносителей, но мы пристально за ними следим. Сейчас активность беспилотной разведки и авиации, — добавила Гуменюк.

Еще раз призываем вас не игнорировать сигнал воздушной тревоги и направляться в укрытие, ведь цель для врага номер один — украинцы.

Напомним, что ранее мы рассказывали о характеристиках снарядов, выпускаемых россиянами по Украине.