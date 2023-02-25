Війна в Україні

Росіяни вивели у Чорне море фрегат з Калібрами — Гуменюк пояснила загрозу

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 25 Лютого 2023, 20:15
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