Росіяни вивели у Чорне море фрегат з Калібрами — Гуменюк пояснила загрозу

Росіяни активізували розвідувальні БПЛА та авіацію, про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі дев’ять кораблів, з яких один ракетоносій з вісьма Калібрами.

Вони від учора збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування.

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Вже сьогодні двічі лунала повітряна тривога, зокрема й по всій території України. Поки що не зафіксовано активності ракетоносіїв, але ми пильно за ними стежимо. Наразі є активність безпілотної розвідки та авіації, — додала Гуменюк.

Вкотре закликаємо вас не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та прямувати в укриття, адже ціль для ворога номер один — українці.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про характеристики снарядів, які росіяни випускають по Україні.