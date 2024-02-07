Официально отдельный род войск в ВСУ — Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем: почему это важно

Современная война нуждается в современных методах борьбы и вооружения. Очень важными для военных стали дроны, которые, сожалению, быстро заканчиваются, но очень эффективны в разведке и даже сбросе боеприпасов на врага.

За последние годы значительно увеличило количество аэроразведчиков и операторов дронов. Владимир Зеленский приказал увеличить мощности и изготовить миллион дронов в год. Также 6 февраля 2024 года президент издал указ О наращивании способностей сил обороны, в котором говорится о создании в ВСУ отдельного рода сил для беспилотников — Сил беспилотных систем.

Силы беспилотных систем в ВСУ: что известно

Зеленский поручил Кабинету министров вместе с Генштабом разработать вопрос создания беспилотных систем как отдельного рода сил в структуре ВСУ и по итогам работы внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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— Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего — это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время. Этот год должен стать решающим по многим аспектам. И, очевидно, на поле боя.

Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники — это тоже дроны, — подчеркнул президент.

Задания, которые должны выполнить:

специальные штатные должности под работу с дронами;

специальные подразделения;

эффективная тренировка;

систематизация опыта;

постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в данной сфере.

Вицепремьер по вопросам инноваций Михаил Федоров в Telegram написал, что решение станет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию ВСУ. Он напомнил, что роты ударных БПЛА на уровне бригад создали год назад и дроны кардинально изменили ситуацию на поле боя. Также первые в мире морские дроны полностью изменили правила ведения войны на море, отметил Федоров.

Ранее мы рассказывали, что такое FPV-дрон. Читай, что следует о нем знать, по ссылке.

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