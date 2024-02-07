Офіційно окремий рід військ у ЗСУ — Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем: чому це важливо

Сучасна війна потребує сучасних методів боротьби та озброєння. Дуже важливими для військових стали дрони, які, на жаль, швидко закінчуються, але є дуже ефективними у розвідці та навіть скиданні боєприпасів на ворога.

За останні роки значно збільшилася кількість аеророзвідників та операторів дронів. Володимир Зеленський наказав зростити потужності та виготовити мільйон дронів за рік. Також 6 лютого 2024 року президент видав указ Про нарощування спроможностей сил оборони, у якому йдеться про створення у ЗСУ окремого роду сил для безпілотників — Сил безпілотних систем.

Сили безпілотних систем у ЗСУ: що відомо

Зеленський доручив Кабінету міністрів разом із Генштабом опрацювати питання створення безпілотних систем як окремого роду сил у структурі ЗСУ і за підсумками роботи внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

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— Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього — це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, — на полі бою.

Дрони — безпілотні системи — довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі — це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки — це також дрони, — акцентував президент.

Завдання, які мають виконати:

спеціальні штатні посади під роботу з дронами;

спеціальні підрозділи;

ефективне тренування;

систематизація досвіду;

постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Віцепрем’єр із питань інновацій Михайло Федоров у Telegram написав, що рішення стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку ЗСУ. Він нагадав, що роти ударних БПЛА на рівні бригад створили рік тому, і дрони кардинально змінили ситуацію на полі бою. Також перші у світі морські дрони повністю змінили правила ведення війни на морі, зазначив Федоров.

Раніше ми розповідали, що таке FPV-дрон. Читай, що варто про нього знати, за посиланням.

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