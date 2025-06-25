Россия запустила по Украине более 28 000 Шахедов — Зеленский

Украинцы уже не помнят ночи, когда над головами не гудели бы вражеские ударные Шахеды. Россия направила тысячи таких дронов только за первый месяц лета 2025 года.

Во время визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в июне оккупанты направили в Украину более двух тысяч дронов.

Сколько дронов Россия использовала в течение всего полномасштабного вторжения по данным Владимира Зеленского и какова интенсивность обстрелов сейчас, рассказываем далее в материале.

Сколько дронов Россия направила в Украину

По словам украинского президента, за июнь 2025 года Россия направила в Украину 2736 дронов.

Этого оккупанты не могли бы сделать без своих связей с иранским режимом, отметил Зеленский.

С начала полномасштабного вторжения Россия использовала 28 743 дронов Шахед. Только в этом июне они уже запустили 2736 Шахедов, — сказал президент.

— И мы бы в Украине никогда не сбивали эти дроны без вашей солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя, — подчеркнул Зеленский.

Усиление атак ощутимы и на фронте. Аналитики проекта DeepState ранее сообщали, что в июне враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак на линии столкновения.

— Июнь остается активным на всех участках фронта. Если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в этом месяце — 186.

Враг пять суток подряд (с 10 по 14 июня) проводил более 200 штурмовых действий в сутки! — говорят эксперты.

В частности, россияне наиболее активно наступают на Покровском направлении — на этот отрезок приходится 32% всех атак на фронте. Также высокая интенсивность сохраняется на:

Курском — 16,4%;

Новопавловском — 15%;

Лиманском — 10,3%;

Торецком — 9,5%.

Суммарно на эти направления приходится 83% всех штурмовых действий противника, добавляют эксперты.

Накануне Россия атаковала Днепр и область, в результате чего пострадали пассажиры одного из поездов УЗ. Подробности читай по ссылке.

Главное фото: Киевский городской совет.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.