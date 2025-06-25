Для тебе Війна в Україні

Росія запустила по Україні понад 28 000 Шахедів — Зеленський

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Червня 2025, 13:00
Скільки дронів запустила росія по україні

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