Росія запустила по Україні понад 28 000 Шахедів — Зеленський

Українці вже не памʼятають ночі, коли над головами не гуділи б ворожі ударні Шахеди. Росія спрямувала тисячі таких дронів лише за перший місяць літа 2025.

Під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський зазначив, що у червні окупанти спрямували до України понад дві тисячі дронів.

Скільки дронів Росія використала протягом всього повномасштабного вторгнення за даними Володимира Зеленського та яка інтенсивність обстрілів зараз, розповідаємо далі у матеріалі.

Скільки дронів Росія спрямувала на Україну

За словами українського президента, за червень 2025 року Росія спрямувала на Україну 2736 дронів.

Цього б окупанти не могли б зробити без своїх звʼязків з іранським режимом, зазначив Зеленський.

З початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743 дрони Шахед. Лише в цьому червні вони вже запустили 2736 Шахедів, — сказав президент.

— І ми б в Україні ніколи не збивали ці дрони без вашої солідарності й підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе, — наголосив Зеленський. Читати на тему Кількість вбитих мирних жителів зросла на 40% у всьому світі: звіт ООН Куди котиться цей світ? Про кількість загиблих мирних жителів, правозахисників і журналістів — у матеріалі. Посилення атак відчутні й на фронті. Аналітики проекту DeepState раніше повідомляли: у червні ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак на лінії зіткнення. — Червень залишається активним на всіх ділянках фронту. Якщо у травні середньодобова кількість атак була 184, то цього місяця — 186. Ворог пʼять діб підряд (з 10 по 14 червня) проводив понад 200 штурмових дій за добу! — кажуть експерти. Зокрема, росіяни найактивніше наступають на Покровському напрямку — на цей відтинок припадає 32% всіх атак на фронті. Також висока інтенсивність зберігається на: Курському — 16,4%;

Новопавлівському — 15%;

Лиманському — 10,3%;

Торецькому — 9,5%. Сумарно на ці напрямки припадає 83% всіх штурмових дій противника, додають експерти. Напередодні Росія атакувала Дніпро та область, в результаті чого постраждали пасажири одного з потягів УЗ. Деталі читай за посиланням. Головне фото: Київська міська рада.

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