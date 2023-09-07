Угроза для танковой брони врага! Что такое снаряды с обедненным ураном и как они работают

6 сентября 2023 года Администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи Украине. В это пакет военной помощи впервые вошли снаряды для танков Abrams с обеднённым ураном.

Мы расскажем, что такое обедненный уран и как работают такие снаряды.

Обедненный уран: что это такое

Обеднённый уран используют, чтобы увеличить бронебойность снарядов. Такие снаряды лучше пробивают танковою броню.

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Обедненный уран не относят к ядерному оружию, ведь он обладает низкой радиоактивностью.

Обедненный уран — это материал, который остается после удаления большей части высокорадиоактивной формы урана (U-235) из природной урановой руды. Боеприпасы с обедненным ураном используют многие страны мира.

Снаряды с обедненным ураном: что это такое и как работают

Снаряды с обедненным ураном состоят из уранового сердечника. Он похож на стрелу с оперением и легкой оболочки.

Таким снарядам намного легче пробить броню танков противника благодаря своей плотности и другим физическим свойствам.

Обедненный уран есть только на наконечнике снаряда. Когда происходит выстрел, он получает огромную кинетическую энергию, а снаряд может разогнаться до 1500 м за секунду.

Из-за высокой скорости и плотности при соприкосновении с броней наконечник пробивает ее, самозатачивается и выделяет пыль с частицами урана.

Когда эта пыль контактирует с воздухом, она самовозгорается и увеличивает разрушающую силу снаряда. В результате — пространство за броней поражают раскаленные осколки.

США также объявило, что закупит для Украины ракеты средней дальности. Ранее мы рассказывали о характеристиках ракеты AIM-120 AMRAAM.

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