Война в Украине

Угроза для танковой брони врага! Что такое снаряды с обедненным ураном и как они работают

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 сентября 2023, 15:00
Снаряди зі збідненим ураном: що це і в чому їхня небезпека
Фото: Facebook

Больше новостей
Олексій Йогурт
В гражданской жизни был организатором событий, а сейчас кормит до 500 бойцов: история Алексея с позывным Йогурт
Що робити, коли болить горло: чи допоможуть полоскання
“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”
Гладиолусы
Уход за цветами до первых снежинок: когда выкапывать гладиолусы и как хранить их зимой
Чи можуть мобілізувати якщо не служив в армії
Все о призыве в Украине: могут ли мобилизовать, если не служил в армии
Смотреть больше

Материалы по теме

Олексій Йогурт
В гражданской жизни был организатором событий, а сейчас кормит до 500 бойцов: история Алексея с позывным Йогурт
Чи можуть мобілізувати якщо не служив в армії
Все о призыве в Украине: могут ли мобилизовать, если не служил в армии
календар щеплення дітей
Это обязательно! Новый календарь профилактических прививок от Минздрава
пам'ятна монета
Почтить честь военной разведки: Национальный банк выпустил памятную монету

Видео
0:04:26
Клищеевка

Военное преступление — это их образ жизни. Что происходит в Клищеевке, и до чего додумываются оккупанты
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 7 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Ектор Хіменес-Браво
Для несломленных духом детей, которые потеряли родителей: Эктор Хименес-Браво провел мастер-класс в Одессе
0:04:06
Музей голодомору проводить зацифрування доказів: що відомо
Каждый сможет увидеть доказательства преступлений. Музей Голодомора проводит оцифровку документов
0:07:23
Дмитро Дозірчий: історія Героя України про перший день повномасштабної війни
Пошел на прорыв российского десанта и вывел бригаду из окружения! История Героя Украины Дмитрия Дозорчего
0:04:08
Цены на овощи 2023
Борщевой набор подешевел? Каких цен на овощи ждать осенью
0:02:56
Укрытие в школах
Бассейн, комната для релакса и даже кухня! Образцовое укрытие для школьников столицы
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 6 сентября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:11
Яка ситуація у Благодатному на Миколаївщині 5 вересня 2023: що відомо
Десять жителей пытаются восстановить родное село: как выживает уничтоженное Благодатное в Николаевской области
Больше видео
Що робити, коли болить горло: чи допоможуть полоскання
Читать дальше
“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь