Загроза для танкової броні ворога! Що таке снаряди зі збідненим ураном і як вони працюють

6 вересня 2023 року Адміністрація президента США оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. У цей пакет військової допомоги вперше увійшли снаряди для танків Abrams зі збідненим ураном.

Ми розповімо, що таке збіднений уран та як працюють такі снаряди.

Збіднений уран: що це таке

Збіднений уран використовують, щоб збільшити бронебійність снарядів. Такі снаряди краще пробивають танкову броню.

Зараз також дивляться

Збіднений уран не відносять до ядерної зброї, адже він має низьку радіоактивність.

Збіднений уран — це матеріал, який залишається після видалення більшої частини високорадіоактивної форми урану (U-235) із природної уранової руди. Боєприпаси зі збідненим ураном використовують багато країн світу.

Снаряди зі збідненим ураном: що це таке і як працюють

Снаряди зі збідненим ураном складаються з уранового сердечника. Він схожий на стрілу з оперенням та легкою оболонкою.

Таким снарядам набагато легше пробити броню танків противника завдяки своїй щільності та іншим фізичним властивостям.

Збіднений уран є лише на наконечнику снаряда. Коли відбувається постріл, він отримує величезну кінетичну енергію, а снаряд може розігнатися до 1500 м за секунду.

Через високу швидкість і щільність при зіткненні з бронею наконечник пробиває її, самозаточується і виділяє пил з частинками урану.

Коли цей пил контактує з повітрям, він самозаймається і збільшує руйнівну силу снаряда. В результаті — простір за бронею вражають розпечені уламки.

США також оголосило, що закупить для України ракети середньої дальності. Раніше ми розповідали про характеристики ракети AIM-120 AMRAAM.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.