Российские оккупанты каждую ночь целенаправленно терроризируют мирные украинские города. Враг использует весь арсенал своего оружия – дроны, ракеты, артиллерию – чтобы уничтожать то, что украинцы бережно создавали годами: дома, предприятия, школы, больницы. Каждая такая атака — это преступление против человечности, это удар по гражданскому населению, которое стремится только к одному — миру и безопасности в своей родной стране. Киевщина: спасатели устраняют последствия вражеской атаки В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Киевщину ударными беспилотниками. Вражеская атака по Вышгородскому району повлекла за собой серьезные разрушения в жилом, известно о раненых людях.По данным Киевской областной военной администрации, в результате удара пострадали три человека. 35-летний мужчина получил осколочные ранения спины, рук и ног. Еще два пожилых человека — 79-летняя женщина и 75-летний мужчина — пережили острую реакцию на стресс. Читать по теме Дроны, разбрасывающие взрывчатку — украинцев предупредили о новых российских БпЛА Смотри, как выглядит взрывчатка и что делать, если увидел (-а) опасный предмет. Под обстрелом оказались жилые дома: повреждены две многоэтажки и несколько частных построек. Огнем уничтожены четыре гаражных помещения и один автомобиль, еще три машины получили повреждения. Террор без пауз. Киевщину атаковали дроны: есть раненые и разрушения, горели автомобили / 11 Фотографий Оперативные службы продолжают работать на месте событий, устраняя последствия ночных обстрелов и помогая пострадавшим. Каждую ночь российские дроны превращают мирные украинские города в мишень. Оккупанты последовательно и цинично пытаются уничтожить все, что украинцы строили годами: дома и предприятия. Этот ночной террор — часть систематической политики устрашения, не имеющая ничего общего с военной логикой, но много с военными преступлениями. Ранее мы рассказывали об одной из самых циничных атак на столицу, которую враг совершил 4 июля читай о последствиях ночной атаки на Киев. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, дроны, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter