Российские оккупанты каждую ночь целенаправленно терроризируют мирные украинские города. Враг использует весь арсенал своего оружия – дроны, ракеты, артиллерию – чтобы уничтожать то, что украинцы бережно создавали годами: дома, предприятия, школы, больницы.

Каждая такая атака — это преступление против человечности, это удар по гражданскому населению, которое стремится только к одному — миру и безопасности в своей родной стране.

Киевщина: спасатели устраняют последствия вражеской атаки

В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Киевщину ударными беспилотниками. Вражеская атака по Вышгородскому району повлекла за собой серьезные разрушения в жилом, известно о раненых людях.

По данным Киевской областной военной администрации, в результате удара пострадали три человека. 35-летний мужчина получил осколочные ранения спины, рук и ног. Еще два пожилых человека — 79-летняя женщина и 75-летний мужчина — пережили острую реакцию на стресс.

Под обстрелом оказались жилые дома: повреждены две многоэтажки и несколько частных построек. Огнем уничтожены четыре гаражных помещения и один автомобиль, еще три машины получили повреждения.

Террор без пауз. Киевщину атаковали дроны: есть раненые и разрушения, горели автомобили / 11 Фотографий

Оперативные службы продолжают работать на месте событий, устраняя последствия ночных обстрелов и помогая пострадавшим.

Каждую ночь российские дроны превращают мирные украинские города в мишень. Оккупанты последовательно и цинично пытаются уничтожить все, что украинцы строили годами: дома и предприятия. Этот ночной террор — часть систематической политики устрашения, не имеющая ничего общего с военной логикой, но много с военными преступлениями.

Ранее мы рассказывали об одной из самых циничных атак на столицу, которую враг совершил 4 июля читай о последствиях ночной атаки на Киев.

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