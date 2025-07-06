Для тебя Война в Украине

Террор без пауз. Киевщину атаковали дроны: есть раненые и разрушения, горели автомобили

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 06 июля 2025, 09:05
Террор без пауз. Киевщину атаковали дроны: есть раненые и разрушения, горели автомобили

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