Для тебе Війна в Україні

Терор без пауз. Київщину атакували дрони: є поранені, знищені авто й будівлі

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 06 Липня 2025, 09:05
Терор без пауз. Київщину атакували дрони: є поранені, знищені авто й будівлі

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь