Російські окупанти щоночі цілеспрямовано тероризують мирні українські міста. Ворог використовує весь арсенал своєї зброї — дрони, ракети, артилерію — щоби знищувати те, що українці дбайливо створювали роками: будинки, підприємства, школи, лікарні.

Кожна така атака — це злочин проти людяності, це удар по цивільному населенню, яке прагне лише одного — миру й безпеки у своїй рідній країні.

Київщина: рятувальники долають наслідки ворожої атаки

У ніч на 6 липня російські окупанти атакували Київщину ударними безпілотниками. Ворожа атака по Вишгородському району спричинила серйозні руйнування в житловому, відомо про поранених людей.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок удару постраждали троє людей. 35-річний чоловік отримав осколкові поранення спини, рук та ніг. Ще двоє літніх людей — 79-річна жінка та 75-річний чоловік — пережили гостру реакцію на стрес.

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Під обстрілом опинилися житлові будинки: пошкоджено дві багатоповерхівки та кілька приватних будівель. Вогнем знищено чотири гаражні приміщення та один автомобіль, ще три машини зазнали пошкоджень.

Терор без пауз. Київщину атакували дрони: є поранені, знищені авто й будівлі / 10 Фотографій

Оперативні служби продовжують працювати на місці подій, усуваючи наслідки нічного обстрілу та допомагаючи потерпілим.

Щоночі російські дрони перетворюють мирні українські міста на мішень. Окупанти послідовно й цинічно намагаються знищити все, що українці будували роками: домівки та підприємства. Цей нічний терор — частина систематичної політики залякування, яка не має нічого спільного з військовою логікою, але багато — з воєнними злочинами.

Раніше ми розповідали про одну з найцинічніших атак на столицю, яку ворог здійснив 4 липня читай про наслідки нічної атаки на Київ.

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