Суд в Киевской области оправдал российского военного: прокуратура обжалует решение

Бородянский районный суд Киевской области оправдал росгвардейца Евгения Мурзинцева, обвиняемого в военном преступлении — мародерстве во время оккупации села Блиставица Бучанского района.

Офис Генерального прокурора не соглашается с приговором и планирует его обжаловать, подчеркивая достаточность доказательств для признания вины. Решение суда от 30 октября вызвало возмущение, поскольку прокуратура потребовала 10 лет заключения. Читай в материале детали инцидента и следствия.

Суд оправдал военнослужащего России — что известно

По данным следствия, Мурзинцев как военнослужащий РФ принимал участие в оккупации Киевщины с 24 февраля по 31 марта 2022 года. Он проник в частный дом в Блиставице и похитил имущество: болгарку, шуруповерт, электроточилку, электропилу, жесткий диск, процессор, видеокарту с компьютера и мужскую одежду.

Владелица дома, которая эвакуировалась после начала полномасштабного вторжения, вернулась и обнаружила сломанные ворота и двери, беспорядки внутри, окоп во дворе, следы костра и упаковки от российских сухпайков. Она поняла, что в доме жили оккупанты, и заметила исчезновение вещей.

Свидетель, оставшийся в деревне во время оккупации, дал показания в суде. Его собственный дом также ограбили россияне, и он видел, как оккупанты заходили в соседний дом. После освобождения села он нашел в саду табличку от российского БТР с номером воинской части и фамилией ответственного.

После освобождения Киевщины белаорусские Telegram-каналы опубликовали видео, где оккупанты отправляли посылки по почте в Мозыре (Беларусь). На кадрах видно, как солдаты несут большие свертки с улицы и заполняют накладные.

Каналы раскрыли имена военных, количество и вес посылок. Мурзинцев оказался среди отправителей: он отправил 24-килограммовую посылку с личными вещами в Рубцовск в Алтайском крае РФ.

Суд собрал доказательства против Мурзинцева, включая данные мобильного оператора, которые показали его номер в селе Копачи Иванковского района 24 февраля 2022-го и в Припяти 24-25 марта 2022 года.

Это подтверждало присутствие обвиняемого в Украине как части оккупационных сил, в частности в Бучанском районе, и отправку посылки из Беларуси в РФ. Суд не сомневался в показаниях потерпевшей о пребывании российских военных в ее доме и краже имущества.

Однако суд пришел к выводу, что нет достаточных доказательств прямой связи Мурзинцева именно с воровством из этого дома. 30 октября Бородянский районный суд Киевской области оправдал россиянина из-за отсутствия доказательств совершения преступления.

6 ноября ОГП заявил об обжаловании приговора.

Мы не согласны с этим решением, поскольку считаем, что собранные доказательства однозначно указывают на совершение обвиняемым военного преступления, — говорится в заявлении ОГП.

Они добавили, что используют все законные механизмы восстановления справедливости.

Раньше мы писали, как расследуют военные преступления РФ в Украине — читай в материале, как это происходит.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!