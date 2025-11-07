Суд на Київщині виправдав російського військового: прокуратура оскаржить рішення

Бородянський районний суд Київської області виправдав росгвардійця Євгенія Мурзінцева, якого обвинувачували у воєнному злочині — мародерстві під час окупації села Блиставиця Бучанського району.

Офіс Генерального прокурора не погоджується з вироком і планує його оскаржити, наголошуючи на достатності доказів для визнання провини. Рішення суду від 30 жовтня викликало обурення, оскільки прокуратура вимагала 10 років ув’язнення. Читай у матеріалі деталі інциденту та слідства.

Суд виправдав військовослужбовця Росії — що відомо

За даними слідства, Мурзінцев як військовослужбовець РФ брав участь в окупації Київщини з 24 лютого до 31 березня 2022 року. Він проник до приватного будинку в Блиставиці та викрав майно: болгарку, шуруповерт, електроточило, електропилку, жорсткий диск, процесор, відеокарту з комп’ютера та чоловічий одяг.

Власниця будинку, яка евакуювалася після початку повномасштабного вторгнення, повернулася і виявила зламані ворота та двері, безлад усередині, окоп у дворі, сліди багаття та упаковки від російських сухпайків. Вона зрозуміла, що в будинку мешкали окупанти, і помітила зникнення речей.

Свідок, який залишився в селі під час окупації, дав показання в суді. Його власний будинок також пограбували росіяни, і він бачив, як окупанти заходили до сусідського дому. Після звільнення села він знайшов у саду табличку від російського БТР з номером військової частини та прізвищем відповідальної особи.

Після звільнення Київщини білоруські Telegram-канали опублікували відео, де окупанти відправляли посилки через пошту в Мозирі (Білорусь). На кадрах видно, як солдати несуть великі пакунки з вулиці та заповнюють накладні.

Канали розкрили імена військових, кількість та вагу посилок. Мурзінцев виявився серед відправників: він надіслав 24-кілограмову посилку з особистими речами до Рубцовська в Алтайському краї РФ.

Суд зібрав докази проти Мурзінцева, зокрема дані мобільного оператора, які показали його номер у селі Копачі Іванківського району 24 лютого 2022 року та в Прип’яті 24-25 березня 2022 року.

Це підтверджувало присутність обвинуваченого в Україні як частини окупаційних сил, зокрема в Бучанському районі, та відправку посилки з Білорусі до РФ. Суд не сумнівався в показаннях потерпілої про перебування російських військових у її будинку та крадіжку майна.

Проте суд дійшов висновку, що немає достатніх доказів прямого зв’язку Мурзінцева саме з крадіжкою з цього будинку. 30 жовтня Бородянський районний суд Київської області виправдав росіянина через відсутність доказів скоєння злочину.

6 листопада ОГП заявив про оскарження вироку.

Ми не погоджуємося з цим рішенням, оскільки вважаємо, що зібрані докази однозначно вказують на скоєння обвинуваченим воєнного злочину, — йдеться в заяві ОГП.

Вони додали, що використають усі законні механізми для відновлення справедливості.

Раніше ми писали, як розслідують воєнні злочини РФ в Україні — читай у матеріалі, як це відбувається.

