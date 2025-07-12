Для тебя Война в Украине

Делают бутерброды пострадавшим! Как харьковчане возвращают жизнь и веру своему городу

Виктория Мельник, журналист сайта 12 июля 2025, 16:00
харьков сегодня
Фото Facebook ГСЧС Украины, Суспільне

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