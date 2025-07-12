Делают бутерброды пострадавшим! Как харьковчане возвращают жизнь и веру своему городу

До начала полномасштабной войны этот район был домом для более чем 300 тыс. жителей Харькова. Но с началом агрессии в 2022 году он стал известен как район-призрак. Из Северной Салтовки выехало множество людей, ведь жить там стало просто смертельно опасно.

Сейчас в Северную Салтовку возвращается жизнь. Некоторые дома отстроили, часть снесли.

В настоящее время в Харькове проживает 1 300 тыс. людей. Как в самый опасный район возвращаются семьи и почему, рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью DW. Мы рассказываем самое интересное.

Как живет Харьков во время войны

По словам Терехова, тот же снос домов тоже очень дорого обходится городу. Большую часть поврежденных и разрушенных домов придется снести позже.

— Сегодня нам нужно снести 30 таких домов, но их будет гораздо больше. С началом великой войны пострадало более 12 тыс. домов. 160 тыс. людей оказались без дома, — отметил Терехов.

Кроме того, пострадал и метрополитен, электродепо. В настоящее время местные власти запланировали строительство подземного депо.

Я категорически против переводить жизнь харьковчан под землю, но сегодня мы вынуждены переводить обучение наших детей в подземные школы.

— У нас есть так называемая метрошкола, уникальный опыт для всего мира, — говорит Терехов.

Россияне модернизировали КАБы, поэтому теперь обстреливают город и ими. Только весной 2025 года оккупанты обстреляли Харьков более 200 раз. Также изменилась тактика ударов Шахедами.

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Сейчас харьковчане уже привыкли к обстрелам, хоть и устали. Но люди здесь сплочены, как одна семья.

— Во время одного из обстрелов, когда я приехал на место попадания в девятиэтажку, возле дома уже стояли кареты скорой, ГСЧС и простые люди, пытавшиеся помочь пострадавшим. И был парень 19 лет, приехавший из другого района города и привезший домашние бутерброды для тех, кто оказался в эпицентре горя. Вот такие у нас люди, — вспоминает мэр Харькова.

По плану в этом году в городе должны отстроить двести домов. Город оживает, горожане стремятся его развивать и дальше. Северная Салтовка возвращается к жизни.

Раньше мы общались с харьковчанкой о том, каким она помнит свой город до начала войны, и каким он стал сейчас. Детальнее об этом, читай в другом материале.

Главное фото: ГСЧС, Суспільне

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