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Роблять бутерброди постраждалим! Як харківʼяни повертають життя і віру своєму місту

Вікторія Мельник, журналістка сайту 12 Липня 2025, 16:00
харків сьогодні
Фото Facebook ДСНС України, Суспільне

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