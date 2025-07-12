Роблять бутерброди постраждалим! Як харківʼяни повертають життя і віру своєму місту

До початку повномасштабної війни цей район був домом для понад 300 тис. мешканців Харкова. Але з початком агресії у 2022 він став відомий як район-привид. З Північної Салтівки виїхала величезна кількість людей, адже жити там стало просто смертельно небезпечно.

Нині до Північної Салтівки повертається життя. Деякі будинки відбудували, частину — знесли.

Наразі у Харкові проживає 1 300 тис. людей. Як до найбільш небезпечного району повертаються родини й чому, розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтервʼю DW. Ми переповідаємо найцікавіше.

Як живе Харків під час війни

За словами Терехова, те ж знесення будинків також дуже дорого обходиться місту. Велику частину пошкоджених та зруйнованих будинків доведеться знести пізніше.

— Сьогодні нам треба знести 30 таких будинків, але їх буде набагато більше. З початком великої війни постраждало понад 12 тис. будинків. 160 тис. людей опинилися без даху над головою, — зазначив Терехов.

Окрім цього, постраждав і метрополітен, електродепо. Наразі місцева влада запланувала будівництво підземного депо.

Я категорично проти переводити життя харківʼян під землю, але сьогодні ми вимушені переводити навчання наших дітей у підземні школи.

— У нас є й так звана метрошкола, унікальний досвід для всього світу, — каже Терехов.

Росіяни модернізували КАБи, тож тепер обстрілюють місто і ними. Лише за весну 2025 року окупанти обстріляли Харків понад 200 разів. Також змінилася тактика ударів Шахедами.

Наразі харківʼяни вже звикли до обстрілів, хоч і втомилися. Але люди тут згуртовані, наче одна родина.

— Під час одного з обстрілів, коли я приїхав на місце влучання у девʼятиповерхівку, біля будинку вже стояли карети швидкої, ДСНС і прості люди, які намагалися допомогти постраждалим. І був хлопець 19 років, який приїхав з іншого району міста і привіз домашні бутерброди для тих, хто опинився в епіцентрі горя. Ось такі у нас люди, — пригадує міський голова Харкова.

За планом, цього року в місті мають відбудувати двісті будинків. Місто оживає, містяни прагнуть його розвивати і надалі. Північна Салтівка також повертається до життя.

Раніше ми спілкувалися з харківʼянкою про те, яким вона памʼятає своє місто до початку війни і яким воно стало зараз. Детальніше про це, читай в іншому матеріалі.

Головне фото: ДСНС, Суспільне

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