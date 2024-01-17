Украина впервые применила самодельную ПВО FrankenSAM, произведенную вместе с США — что известно

Сегодня ночью, 17 января, Украина впервые применила самодельную ПВО FrankenSAM, изготовленную вместе с США. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время экономического форума в Давосе. Читай, что известно об украинской самодельной ПВО FrankenSAM.

В Украине впервые применили ПВО FrankenSAM: что известно

Ночью 17 января украинские военные впервые успешно использовали гибридную систему ПВО FrankenSAM. Из нее удалось поразить российский дрон-камикадзе типа Shahed на расстоянии 9 км.

Украина решила разработать гибридную систему ПВО, ведь на разработку собственной требуются годы. Камышин объяснил на примере, что для советских установок используют западные ракеты или наоборот.

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Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешно. Мы за девять километров сбили шахед. Это первое использование такой системы.

— У нас около пяти таких проектов в этом портфеле. Рад, что все эти системы уже развернули на поле битвы, — сказал Камышин.

Ранее на сайте Белого дома сообщалось, что Минобороны США предоставило Украине технологические данные для производства гибридных систем противовоздушной обороны FrankenSAM.

Несмотря на интеграцию компонентов, успешному применению предшествовали испытания, а первые пробные пуски не были успешными. Украинские и американские специалисты ЗРК смогли довести комплекс до боеспособности.

Министр не объявил название, однако известно о трех проектах FrankenSAM — с ракетами AIM-9M на неразглашаемой пусковой установке, с ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК Бук, с ракетами и пусковыми Patriot с использованием украинской РЛС.

Ранее мы рассказывали об израильской системе ПВО Световой щит.

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