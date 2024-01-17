Україна вперше застосувала саморобну ППО FrankenSAM, яку виготовила разом зі США — що відомо

Сьогодні вночі, 17 січня, Україна вперше застосувала саморобну ППО FrankenSAM, яку виготовила разом зі США. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час економічного форуму в Давосі. Читай, що відомо про українську саморобну ППО FrankenSAM.

В Україні вперше застосували ППО FrankenSAM: що відомо

Уночі 17 січня українські військові вперше успішно використали гібридну систему ППО FrankenSAM. З неї вдалося вразити російський дрон-камікадзе типу Shahed на відстані 9 км.

Україна вирішила розробити гібридну систему ППО, адже на розробку власної потрібні роки. Камишін пояснив на прикладі, що до радянських установок використовують західні ракети або навпаки.

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Одна з систем вперше була сьогодні вночі використана успішно. Ми за дев’ять кілометрів збили шахед. Це перше використання такої системи.

— У нас приблизно п’ять таких проектів у цьому портфелі. Радий, що всі ці системи вже розгорнули на полі битви, — сказав Камишін.

Раніше на сайті Білого дому повідомляли, що Міноборони США надало Україні технологічні дані для виробництва гібридних систем протиповітряної оборони FrankenSAM.

Попри інтеграцію компонентів, успішному застосуванню передували випробування, а перші випробувальні пуски не були успішними. Українські та американські фахівці ЗРК змогли довести комплекс до боєздатності.

Міністр не оголосив назву, проте відомо про три проекти FrankenSAM — з ракетами AIM-9M на нерозголошуваній пусковій установці, з ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК Бук, з ракетами та пусковими Patriot з використанням української РЛС.

Раніше ми розповідали про ізраїльську систему ППО Світловий щит.

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