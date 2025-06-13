Для тебя Война в Украине

Медики будут служить по образованию: что означает новый Указ №397

Виктория Мельник, журналист сайта 13 июня 2025, 13:00
назначение в ВСУ для медиков и психологов
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