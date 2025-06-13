Медики будут служить по образованию: что означает новый Указ №397

Теперь медики не могут служить в армии на других специальностях, если только сами этого не захотят. Такие изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины внес президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о новых изменениях и кого они коснулись, рассказываем далее в материале.

Медики не могут служить не медиками

Согласно Указу №397/2025 президента Украины, во время действия военного положения не допускается назначение лиц, имеющих указанное в подпункте 7 пункта 50 настоящего Положения высшее образование (кроме случаев, когда такое назначение происходит по собственному желанию), на военные должности, непосредственно не связанные с оказанием медицинской, фармацевтической или реабилитационной помощи.

Также теперь нельзя назначать лицо на ниже, чем имеющийся у человека, уровень образования и квалификации.

В частности речь идет о рядовых военных, а также военных сержантского и старшинского состава, служащих и имеющих высшее образование степени магистра медицинского или фармацевтического направления, или приравненное к нему согласно подпункту 2 пункта 2 раздела XV Закона Украины О высшем образовании, сертификат врача-специалиста или офицерского состава по медицинским или фармацевтическим направлениям деятельности.

Это также касается того же состава военных, имеющих высшее образование степени магистра по специальности Психология или приравненное к ней высшее образование.

Читать по теме Сохранение медицинских сил: Зеленский подписал указ о запрете перевода медиков в пехоту В Украине запретили перевод медиков в пехоту во время военного положения.

И это касается специалистов, имеющих высшее образование по специальности Технологии медицинской диагностики и лечения (специализация Протезирование-ортезирование), Терапия и реабилитация, Биомедицинская инженерия и прошли последипломное обучение на циклах специализации Эрготерапия, Протезирование-ортезирование, Терапия языка и речи.

Раньше мы рассказывали тебе о разбронировании медиков для нужд ВСУ: грозит ли врачам мобилизация, читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.