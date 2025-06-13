Медики служитимуть за освітою: що означає новий Указ №397

Відтепер медики не можуть служити у війську за іншими спеціальностями, якщо лише самі цього не захочуть. Такі зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України вніс президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про нові зміни та кого вони торкнулися, розповідаємо далі у матеріалі.

Медики не можуть служити не медиками

Згідно з Указом №397/2025 президента України, під час дії воєнного стану не допускається призначення осіб, які мають зазначену в підпункті 7 пункту 50 цього Положення вищу освіту (крім випадків, коли таке призначення відбувається за власним бажанням), на військові посади, безпосередньо не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної, реабілітаційної допомоги.

Також тепер не можна призначати осіб на нижчий, ніж наявний в особи, рівень освіти та кваліфікації.

Зокрема йдеться про рядових військових, а також військових сержантського та старшинського складу, які служать та мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування чи прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України Про вищу освіту, сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу за медичними або фармацевтичними напрямами діяльності.

Це також стосується того ж складу військових, які мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю Психологія або прирівняну до неї вищу освіту.

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І також це стосується спеціалістів, що мають вищу освіту за спеціальністю Технології медичної діагностики та лікування (спеціалізація Протезування-ортезування), Терапія та реабілітація, Біомедична інженерія та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації Ерготерапія, Протезування-ортезування, Терапія мови і мовлення, Фізична терапія.

Раніше ми розповідали тобі про розбронювання медиків для потреб ЗСУ: чи загрожує лікарям мобілізація, читай за посиланням.

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