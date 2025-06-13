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Медики служитимуть за освітою: що означає новий Указ №397

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Червня 2025, 13:00
призначення у ЗСУ для медиків і психологів
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