Ждуны Авдеевки: истории пособников убийц и какая ответственность предусмотрена за коллаборационизм

Авдеевка сейчас — это город-руина, оккупированная российскими захватчиками. Колаборанты Авдеевки чуть ли не “с цветами” встречали армию страны-агрессора, а теперь стали настоящими звездами российского телевидения.

Журналистка Наташа Тарчевская в спецпроекте Фактов ICTV Ждуны Авдеевки провела собственное расследование, чтобы выяснить, кто из жителей Авдеевки предал Украину ради “русского мира”.

12 циничных историй, жесткие оценки военкора, реакция власти и полиции — все это можно узнать из расследования.

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Истории предателей Украины

Например, первым оккупантов бежал встречать сторож тамошнего храма Алексей Магницкий. Правда, такие его пристрастия и политические взгляды не помешали мужчине систематически приходить и получать украинскую гуманитарную помощь, пока враг убивал гражданских в городе.

Он приветствовал боевиков и говорил: скоро до самого Берлина вместе дойдут.

Другая история об изящном коллаборационизме — художника и инженера Валентины Ванжи. Женщина говорила в интервью россиянам, что все эти 32 года не могла смотреть на цвета украинского флага, потому что они у нее ассоциировались с “петлюровщиной”.

Однако украинскую, точнее петлюровскую гуманитарку женщина получать не боялась.

Андрей Карпец — беглый священник, который сам отправился в Донецк, не дожидаясь “освобождения”. Несколькими годами ранее священник получил звание почетного жителя Авдеевки.

Что будет с коллаборантами из Авдеевки

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш говорит: таких людей нужно лишать украинского гражданства.

— Чемодан, вокзал, Россия — но туда никто не хочет, — говорит Барабаш. — Мы видим на видео даже таких людей, которые когда-то имели очень активную позицию: но они просто молчат и ничего не делают вообще.

По словам Виталия Барабаша, такие люди, скорее всего, не поддерживают оккупацию, но есть заложниками ситуации.

Из оставшихся в Авдеевке 700 человек мы видим около 20 (поддерживающих Россию — ред.), остальные более 90% людей стали заложниками, — считает глава Авдеевской МВА.

Раньше мы рассказывали тебе о других коллаборантах, радостно приветствовавших оккупантов на украинской земле. Детальнее о них читай в другом материале.

Главное фото: Александр Тарнавский.

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