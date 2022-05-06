Знакомься, предатели Украины! Рассказываем о коллаборантах, ДБР уже расследует 360 уголовных дел

Измена Родины никогда не будет прощена. Даже если кому-то удастся убежать от закона, то он не уйдет от человеческого гнева!

ДБР расследует 360 уголовных производств за государственную измену и коллаборационизм.

Только за минувшие сутки было открыто 10 таких дел. Трем фигурантам объявили о подозрении.

За то, что добровольно перешли на сторону врага, подозрение объявили двум стражам порядка в Запорожье и одному прокурору в Луганской области. А заключение может быть очень продолжительным, вплоть до пожизненного.

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Константин Иващенко — один из представителей мариупольских властей, депутат от ОПЗЖ. Он один из тех, кто предал Украину. Он по заказу россиян играет роль мера города.

Но настоящий советник городского головы Мариуполя говорит, что украинские власти уверены, что он агент России, ведь находился в Крыму и въехал оттуда на территорию Украины в Мариуполь 13 марта.

А в Каховке, что в Херсонской области коллаборантом оказался Павел Филипчук. Он тоже так называемый городской голова. В 2020 году он проиграл выборы в парламент, где тоже выступал от ОПЗЖ.

А руководить областью оккупанты назначили бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

А в Мелитополе о “счастливой” жизни под российскими властями рассказывает Галина Данильченко, тоже назначенная оккупантами. Однако настоящий глава Мелитополя Иван Федоров рассказывает, что российские военные только и делают, что грабят.

Изменникам грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного, если из-за них погибли люди.

Российские военные продолжают обстреливать Украину, в том числе восток. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрела Краматорска.