Знайомся, зрадники України! Розповідаємо про колаборантів, а ДБР вже розслідує 360 кримінальних проваджень

Зрада Батьківщини ніколи не буде пробаченою. Навіть, якщо комусь вдасться втекти від закону, то він не втече від людського гніву!

ДБР розслідує 360 кримінальних проваджень за державну зраду і колабораціонізм.

Лише за минулу добу відкрили 10 таких справ. Трьом фігурантам оголосили про підозру.

За те, що добровільно перейшли на бік ворога, підозру оголосили двом правоохоронцям на Запоріжжі та одному прокурору на Луганщині. А ув’язнення може бути дуже тривалим, аж до довічного.

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Костянтин Іващенко — один із представників маріупольської влади, депутат від ОПЗЖ. Він один із тих, хто зрадив Україну. Він на замовлення росіян грає роль мера міста.

Але справжній радник міського голови Маріуполя каже, що українська влада впевнена, що він агент Росії, адже перебував в Криму і в’їхав звідти на територію України в Маріуполь 13 березня.

А в Каховці, що на Херсонщині колаборантом виявився Павло Філіпчук. Він теж так званий міський голова. У 2020 році він програв вибори до парламенту, де теж виступав від ОПЗЖ.

А керувати областю окупанти призначили колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.

А в Мелітополі про “щасливе” життя під російською владою розповідає Галина Данильченко, теж призначена окупантами. Проте справжній голова Мелітополя Іван Федоров розповідає, що російські військові тільки те й роблять, що грабують.

Зрадникам загрожує від 15 років в’язниці до довічного, якщо через них загинули люди.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну, зокрема схід. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу Краматорська.