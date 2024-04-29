Ждуни Авдіївки: історії поплічників убивць та яка відповідальність передбачена за колабораціонізм

Авдіївка зараз — це місто-руїна, окупована російськими загарбниками. Колаборанти Авдіївки мало не “з квітами” зустрічали армію країни-агресора, а зараз стали справжніми “зірками” російського телебачення.

Журналістка Наташа Тарчевська у спецпроекті Фактів ICTV Ждуни Авдіївки провела власне розслідування, щоб з’ясувати, хто з мешканців Авдіївки зрадив Україну заради “руского міра”.

12 цинічних історій, жорсткі оцінки воєнкора, реакція влади та поліції — все це можна дізнатися з розслідування.

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Наприклад, першим окупантів біг зустрічати сторож тамтешнього храму Олексій Магніцький. Щоправда, такі його вподобання та політичні погляди не завадили чоловіку систематично приходити та отримувати українську гуманітарну допомогу, поки ворог вбивав цивільних у місті.

Він вітав бойовиків та казав: скоро до самого Берліну разом дійдуть.

Інша історія про витончений колабораціонізм — художниці та інженерки Валентини Ванжі. Жінка говорила в інтервʼю росіянам, що всі ці 32 роки не могла дивитися на кольори українського стяга, бо вони в неї асоціювалися з “петлюрівщиною”.

Однак українську, чи то пак петлюрівську гуманітарку жінка отримувати не боялася.

Андрій Карпець — священник-утікач, який сам подався в Донецьк, не чекаючи “звільнення”. Кількома роками раніше священник отримав звання почесного жителя Авдіївки.

Що буде з колаборантами з Авдіївки

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш каже: таких людей треба позбавляти українського громадянства.

— Чемодан, вокзал, Росія — але ж туди ніхто не хоче, — каже Барабаш. — Ми бачимо на відео навіть таких людей, які колись мали дуже активну позицію: але вони просто мовчать і нічого не роблять, взагалі.

За словами Віталія Барабаша, такі люди, швидше за все, не підтримують окупацію, але є заручниками ситуації.

З 700 людей, які залишилися в Авдіївці, ми бачимо близько 20 (які підтримують Росію — ред.), інші понад 90% людей стали заручниками, — вважає голова Авдіївської МВА.

Раніше ми розповідали тобі про інших колаборантів, які радісно вітали окупантів на українській землі. Детальніше про них читай в іншому матеріалі.

Головне фото: Олександр Тарнавський.

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