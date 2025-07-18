Украденные дети на обложке Time: что мир узнает о преступлениях РФ

Американский журнал Time вынес на обложку июльского выпуска тему украинских депортированных детей, похищенных Россией. Это сильный сигнал для политиков и людей всего мира, позволяющий больше узнать о проблеме. Рассказываем, чем поделились иностранные коллеги и поможет ли это ускорить возвращение наших детей домой в свои семьи.

Time показал на обложке депортированных из Украины детей

На обложке пишут, что тысячи украинских детей были похищены россиянами.

Похищение. Тысячи детей были украдены из Украины российскими солдатами. Борьба за их возвращение.

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В материале к обложке журналист Саймон Шустер рассказал читателям глубже о проблеме. В частности, поделился, что в последние месяцы судьба похищенных украинских детей вытолкнула на грань мирного процесса, а у людей усиливается страх, что они никогда не вернутся.

— Чем дольше они будут оставаться в России, тем сложнее будет их вернуть и реинтегрировать, ведь со временем повлияет российская пропаганда и индоктринация, — объясняет Саймон.

Журналист поделился, что Путин проигнорировал список похищенных детей, который ему предоставили через посредников украинские власти. В нем были имена 339 детей, которых Украина требует вернуть. После того, как переговорщик от РФ Мединский передал список, Путин вопрос проигнорировал и перешел к другим темам.

В Кремле показали, что не считают вопрос депортированных украинских детей насущным, несмотря на то, что так считает весь мир.

В расследовании также рассказывается, как россияне давят на украинских детей своей пропагандой на примере истории Ксении Колдиной и ее младшего брата Сергея. 11-летний мальчик провел несколько месяцев в приемной семье. После этого он не захотел общаться со своими родственниками в Украине.

Они полностью промыли ему мозги. Они убедили его, что Украина разрушена, что он умрет от голода, если вернется, — поделилась старшая сестра.

Украина настаивает на возвращении более 19 500 детей. За время полномасштабной войны домой вернулись около 1200 похищенных детей. Мы рассказывали об инициативе Йельского университета, которая расследовала факты похищения россиянами украинских детей и впоследствии потеряла американское финансирование.

Наибольшее давление за похищение детей на Россию создает Международный уголовный суд, выдающий ордера на аресты политиков, причастных к депортации. Ордеры в частности получили Путин, Львова-Белова (уполномоченная президента РФ по правам ребенка – ред.) и другие российские преступники.

Источники Time в Кремле сообщили, что Путин может вернуть украинских детей в любой момент в рамках гуманитарного обмена, однако для него этот вопрос не является первоочередным.

Наиболее задокументирована в расследовании история Маргариты Прокопенко из Херсона. Во время оккупации в 2022 году депутат Единой России Игорь Кастюкевич вывез 10-месячного младенца в Москву. Там девочку передали Сергею Миронову, соратнику Путина. Он “удочерил” девочку, ей дали новое имя и свидетельство о рождении. Теперь маленькую украинку в руках россиян зовут Марина Миронова.

Раньше мы рассказывали, сколько депортированных детей сейчас в руках россиян.

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