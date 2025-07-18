Для тебя Война в Украине

Украденные дети на обложке Time: что мир узнает о преступлениях РФ

Анастасия Грубрина, журналист сайта 18 июля 2025, 12:00
Time

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь