Викрадені діти на обкладинці Time: що світ дізнається про злочини РФ

Американський журнал Time виніс на обкладинку липневого випуску тему українських депортованих дітей, яких викрала Росія. Це сильний сигнал для політиків та людей усього світу, який дозволяє більше дізнатися про проблему. Розповідаємо, чим поділилися іноземні колеги та чи допоможе це пришвидшити повернення наших дітей додому у свої родини.

Time показав на обкладинці депортованих з України дітей

На обкладинці пишуть, що тисячі українських дітей були викрадені росіянами.

Викрадення. Тисячі дітей були викрадені з України російськими солдатами. Боротьба за їхнє повернення.

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У матеріалі до обкладинки журналіст Саймон Шустер розповів читачам глибше про проблему. Зокрема поділився, що протягом останніх місяців доля викрадених українських дітей підійшла до грані мирного процесу, а в людей посилюється страх, що вони ніколи не повернуться.

— Чим довше вони залишатимуться в Росії, тим складніше буде їх повернути та реінтегрувати, адже з часом вплив матиме російська пропаганда та індоктринація, — пояснює Саймон.

Журналіст поділився, що Путін проігнорував список викрадених дітей, який йому надала через посередників українська влада. У ньому були імена 339 дітей, яких Україна вимагає повернути. Після того як перемовник від РФ Мединський передав список, Путін питання проігнорував і перейшов до інших тем.

У Кремлі показали, що не вважають питання депортованих українських дітей нагальним попри те, що так вважає весь світ.

У розслідуванні також йдеться про те, як росіяни тиснуть на українських дітей своєю пропагандою на прикладі історії Ксенії Колдіної та її молодшого брата Сергія. 11-річний хлопчик провів кілька місяців у прийомній російській родині. Після цього він не захотів спілкуватися зі своїми родичами в Україні.

Вони повністю промили йому мізки. Вони переконали його, що Україна зруйнована, що він помре з голоду, якщо повернеться, — поділилася старша сестра.

Україна наполягає на поверненні понад 19500 дітей. За час повномасштабної війни додому повернулися близько 1200 викрадених дітей. Ми розповідали про ініціативу Єльського університету, яка розслідувала факти викрадення росіянами українських дітей, та згодом втратила американське фінансування.

Найбільший тиск за викрадення дітей на Росію створює Міжнародний кримінальний суд, який видає ордери на арешти політиків, причетних до депортації. Ордери зокрема отримали Путін, Львова-Бєлова, та інші російські злочинці.

Джерела Time у Кремлі повідомили, що Путін може повернути українських дітей у будь-який момент у межах гуманітарного обміну, однак для нього це питання не є першочерговим.

Найбільш задокументованою у розслідуванні є історія Маргарити Прокопенко з Херсона. Під час окупації у 2022 році депутат Єдиної Росії Ігор Кастюкевич вивіз 10-місячне немовля до Москви. Там дівчинку передали Сергію Миронову, соратнику Путіна. Він “удочерив” дівчинку, їй дали нове ім’я та свідоцтво про нарождення. Тепер маленьку українку у руках росіян звати Марина Миронова.

Раніше ми розповідали, скільки депортованих дітей зараз у руках росіян.

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