Как получить военно-учетный документ на портале Дія: пошаговая инструкция

Теперь военно-учетный документ с QR-кодом можно сгенерировать в портале Дія. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Документы цифровизируются, чтобы сэкономить время, потраченное на визит в учреждения, и уменьшить очереди.

Как отмечается, военно-учетные документы с QR кодом необходимы во многих ситуациях: от трудоустройства до прохождения проверки на блокпостах. Теперь его можно получить в несколько кликов и при необходимости распечатать. Подробная инструкция — в материале.

Военно-учетный документ в портале Дія: как получить

Документ из Дія имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажное или приложение Резерв+. Каждый военнообязанный может проверить корректность информации в реестре Оберіг, в том числе о бронировании.

Для того чтобы сгенерировать документ с QR-кодом, нужно:

авторизоваться на портале Дія;

выбрать сервис Военно-учетный документ;

подать заявление;

подписать заявление электронной подписью.

В течение 10 минут документ появится в кабинете гражданина и его можно использовать для прохождения блокпостов, при устройстве на работу и других ситуациях.

Напомним, что за отсутствие военно-учетных документов военнообязанных будет ждать административная ответственность. Согласно части второй статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, особа должна заплатить штраф в размере от 17000 до 25500 гривен.

А что делать, если в реестре Оберіг указана неполная информация и какие последствия могут ожидать мужчин, мы рассказывали в материале.

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