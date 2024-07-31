Як отримати військово-обліковий документ на порталі Дія: покрокова інструкція

Відтепер військово-обліковий документ з QR-кодом можна згенерувати у порталі Дія. Про це повідомили у прес-службі компанії. Документи цифровізують, щоб зекономити час, витрачений на візит до установ, та зменшити черги.

Як зазначається, військово-облікові документи із QR-кодом необхідні у багатьох ситуаціях: від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах. Тож тепер його можна отримати у декілька кліків та за потреби роздрукувати. Детальна інструкція — в матеріалі.

Військово-обліковий документ у порталі Дія: як отримати

Документ з Дії має таку ж юридичну силу, як паперовий чи застосунок Резерв+. Кожен військовозобов’язаний може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання.

Для того, щоб згенерувати документ з QR-кодом, потрібно:

авторизуватися на порталі Дія;

обрати сервіс Військово-обліковий документ;

подати заяву;

підписати заяву електронним підписом.

Протягом 10 хвилин документ з’явиться у кабінеті громадянина і його можна використовувати для проходження блокпостів, при влаштуванні на роботу та інших ситуаціях.

Нагадаємо, що за відсутність військово-облікових документів на військовозобов’язаних чекатиме адміністративна відповідальність. Відповідно до частини другої статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа має заплатити штраф у розмірі від 17000 до 25500 гривень.

А що робити, якщо в реєстрі Оберіг зазначена неповна інформація, та які наслідки можуть чекати на чоловіків, ми розповідали в матеріалі.

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