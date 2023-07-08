Атака дронами на Кривой Рог 08.07.2023: последствия вражеского обстрела Днепропетровской области

В ночь на 8 июля российские захватчики атаковали Кривой Рог беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К сожалению, есть попадание и пострадавший. Читай подробнее, что известно о ночном обстреле Кривого Рога 8 июля.

Взрывы в Кривом Роге 8 июля 2023 года: что известно

Оккупанты попали по сельскохозяйственному предприятию, в результате чего вспыхнули два пожара на площади 360 кв. м.

Сейчас также смотрят

Спасателям удалось усмирить огонь, однако уничтожено несколько складских помещений. Также пострадало оборудование и автомобили.

Кроме этого, пострадал 26-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, что недавно мониторинговая миссия ООН по правам человека подтвердила гибель 9000 гражданских лиц в Украине с 24 февраля 2022 года.

Однако реальное количество жертв может быть значительно выше. Читай главное из доклада ММПЧУ.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!