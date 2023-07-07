Война в Украине

Очередная неутешительная отметка. ООН определила, что за 500 дней в Украине погибло больше гражданских, чем за восемь лет войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июля 2023, 18:00
ООН
Фото: ГСЧС/Facebook

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