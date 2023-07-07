Очередная неутешительная отметка. ООН определила, что за 500 дней в Украине погибло больше гражданских, чем за восемь лет войны

Моніторингова місія ООН з прав людини працює в Україні вже з 2014 року. Однак за вісім років своєї роботи до 24 лютого 2022 року її експертам вдалось зафіксувати майже втричі менше смертей цивільних осіб, ніж за 500 днів повномасштабної війни. Про це йдеться у звіті ММПЛУ, який пресслужба місія опублікувала 7 липня.

Сьогодні ми відзначаємо чергову сумну позначку у війні, яка продовжує призводити до жахливих втрат цивільного населення України, — зазначила заступниця голови ММПЛУ Ноель Калхун.

Зокрема, вдалось підтвердити загибель 9 000 цивільних осіб, зокрема понад 500 дітей, з моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Однак місія попереджає, що реальна кількість жертв може бути значно вищою, адже ще не всі території вдалось деокупувати.

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Також у доповіді зазначається, що хоча загальна щомісячна кількість загиблих та поранених осіб зменшилася на початку цього року в порівнянні з 2022 роком, але у травні та червні позначка почала знову зростати.

Зокрема, йдеться про наслідки атаки росіян 27 червня на Краматорськ, де загинули 13 цивільних осіб (чотири з них — це діти), серед яких була й українська письменниця та правозахисниця Вікторія Амеліна.

Також у місії не забули й про ракетний удар окупантів по львівській багатоповерхівці, де загинуло десять осіб.

За ці два тижні кількість загиблих серед цивільних осіб — одна з найвищих від початку російського вторгнення.

Читать по теме Шокуючий звіт ООН! Окупанти стратили щонайменше 77 цивільних в Україні Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загарбники здійснили щонайменше 77 позасудових страт мирних жителів.

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