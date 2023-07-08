Пункт управления врага, ЗРК и БпЛА не выдержали давления украинцев: карта боевых действий в Украине 8 июля в режиме онлайн

Враг видит успехи ВСУ на карте боевых действий, которые даются немалой кровью наших воинов, но все равно не всегда готов платить за свои захватнические аппетиты ценой своей жизни.

Поэтому постоянно продолжают появляться сообщения об отказе оккупантов выполнять боевые задачи и наказания за это.

Но простая истина в том, что каждый оккупант столкнется с расплатой за свои преступления. А наше дело — приближать этот момент и победу Украины общими силами.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продолжают усилия по уничтожению российской живой силы и материально-технического обеспечения.

В то же время Лукашенко заявил, что глава вагнеровцев Пригожин и его подчиненные не находятся в Беларуси по состоянию на 6 июля. Это указывает на то, что Пригожин, возможно, не выполняет соглашение, в котором Лукашенко выступил посредником после вооруженного восстания вагнеровцев 24 июня.

Однако Лукашенко возразил, что соглашение разорвано, и отметил, что вопрос перемещения и вагнеровцев пока не решен.

Похоже, Лукашенко дистанцируется от соглашения и продолжает рекламировать свою способность быть посредником между Путиным и Пригожиным, тем самым все еще подчеркивая слабость Путина.

Способность Пригожина свободно действовать в России свидетельствует о том, что Пригожин все еще защищен определенными гарантиями безопасности и/или что Кремль продолжает отдавать приоритет подрыву его репутации в России, а не физическому или юридическому нападению.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 8 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами типа Shahed. Подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил ВС Украины 12 из 18 ударных БПЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также нанес 42 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Поповка Черниговской области, Краснополье Сумской области и Окип, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Новомлинск, Двуреная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в прошедшие сутки противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестовой Луганской области, успеха не имел.

Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Пивничное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского Донецкой области. Вместе с тем противник произвел артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Керамик, Желанное, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Великой Новоселки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива и Северное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное Запорожской области, Львово, Токаревка, Антоновка, Громадное, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого они взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления врага. Также наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, семь артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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