Украина

Пункт управления врага, ЗРК и БпЛА не выдержали давления украинцев: карта боевых действий в Украине 8 июля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 июля 2023, 07:00
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