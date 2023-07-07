Безопасность превыше всего! Три задачи реформы безопасности Украинский щит

Чувствовать себя в безопасности — одна из базовых потребностей каждого человека. Есть немало примеров, как мировые правительства вводили системы для улучшения внутренней безопасности.

С полномасштабным вторжением переосмысливать стандарты внутренней безопасности начала и Украина. Речь о реформе безопасности и обороны Украинский щит.

Что предусматривает реформа и какие ее задачи, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после совещания чиновников и представителей ВСУ.

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Три задачи реформы Украинский щит

Затронули все вопросы безопасности, которые озвучил президент Украины во время анонса Новой Украинской Доктрины, — написал Денис Шмигаль.

Первоочередная задача — создать разветвленную сеть качественных укрытий: в домах, публичных местах, школах, больницах.

Премьер-министр Украины заверил, что этот процесс уже проходит. На этом этапе приняли нормативные документы, выделили средства и определили ответственных лиц.

Вторая задача — безопасность публичного пространства. Речь идет о дополнительных мероприятиях в общественных местах, особенно учебных заведениях: установка сканеров, видеокамер и тревожных кнопок.

Еще одним неотъемлемым элементом новой среды безопасности станет привлечение ветеранов к этой работе, — добавил Шмыгаль.

Третья задача — разминирование. Каждую неделю саперы обследуют тысячи гектаров земли и уже уничтожили десятки тысяч мин, ракет и снарядов, ведь без гуманитарного разминирования полноценная безопасность невозможна.

Чтобы этот процесс не длился долгие десятилетия, в Украине планируют мобилизовать ресурсы.

Реформа набирает обороты: назначены ответственные

Реформа безопасности постепенно начинает воплощаться в жизнь. В правительстве определили ответственных. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет заниматься:

организацией производства достаточного количества и спектра вооружения и военной техники в Украине; координацией улучшения состояния укрытий; локализацией производства техники для разминирования; локализацией производства систем контроля безопасности в публичных местах: рамок, сканеров и т.д.

Новое видение украинской армии: что предусмотрено

Изменения коснутся и Вооруженных сил Украины. В частности, планируется следующее:

Завершить переход сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО во всех аспектах; Отказ от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой обороны Украины станет профессиональная армия; Обязательные учения для всех военнообязанных; Развитие ВПК совместно с частным бизнесом; Создание новой системы оборонных закупок; Совершенствование военно-патриотического воспитания и развитие системы национального сопротивления.

Постепенно укрытия в Украине модернизируют и делают их комфортными. Читай, как старый подвал превратился в идеальное школьное укрытие в Харькове.

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