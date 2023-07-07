Безопасность превыше всего! Три задачи реформы безопасности Украинский щит

Чувствовать себя в безопасности — одна из базовых потребностей каждого человека. Есть немало примеров, как мировые правительства вводили системы для улучшения внутренней безопасности.
С полномасштабным вторжением переосмысливать стандарты внутренней безопасности начала и Украина. Речь о реформе безопасности и обороны Украинский щит.
Что предусматривает реформа и какие ее задачи, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после совещания чиновников и представителей ВСУ.
Затронули все вопросы безопасности, которые озвучил президент Украины во время анонса Новой Украинской Доктрины, — написал Денис Шмигаль.
Затронули все вопросы безопасности, которые озвучил президент Украины во время анонса Новой Украинской Доктрины, — написал Денис Шмигаль.
Премьер-министр Украины заверил, что этот процесс уже проходит. На этом этапе приняли нормативные документы, выделили средства и определили ответственных лиц.
Еще одним неотъемлемым элементом новой среды безопасности станет привлечение ветеранов к этой работе, — добавил Шмыгаль.
Еще одним неотъемлемым элементом новой среды безопасности станет привлечение ветеранов к этой работе, — добавил Шмыгаль.
Чтобы этот процесс не длился долгие десятилетия, в Украине планируют мобилизовать ресурсы.
Реформа безопасности постепенно начинает воплощаться в жизнь. В правительстве определили ответственных. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет заниматься:
Изменения коснутся и Вооруженных сил Украины. В частности, планируется следующее:
Постепенно укрытия в Украине модернизируют и делают их комфортными. Читай, как старый подвал превратился в идеальное школьное укрытие в Харькове.
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