Нарушителей ПДД станет меньше: в Украине возобновляют работу камеры видеофиксации

В Украине действуют комплексы фиксации нарушений ПДД (КАФ). С начала полномасштабного вторжения их пришлось отключить. С 28 апреля 2023 года камеры автофиксации нарушений возобновляют свою работу. Об этом сообщил заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
В общей сложности, начнут работать 39 комплексов автоматической фиксации. 35 возобновляют работу, а также заработают четыре новых комплекса в Днепре и Кременчуге.
В общей сложности, начнут работать 39 комплексов автоматической фиксации. 35 возобновляют работу, а также заработают четыре новых комплекса в Днепре и Кременчуге.
Комплексы будут работать на фиксацию превышения скорости на дорогах. В целом приборы возобновят работу в девяти городах и шести областях Украины.
КАФы включат в:
Также документировать нарушения водителей будут в семи областях: Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Винницкой и Кировоградской. Больше всего систем автофиксировании вернутся к работе во Львовской области — 28 апреля возобновят работу 11 камер.
В самом Львове будут работать только две камеры автофиксации. Полный список расположения КАФов в разных городах и областях Украины ты можешь посмотреть по ссылке.
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