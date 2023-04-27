Новости

Нарушителей ПДД станет меньше: в Украине возобновляют работу камеры видеофиксации

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 апреля 2023, 09:55
Камери автофіксації порушень ПДР відновлюють роботу
Фото: Pexels

Больше новостей
львівський сирник
Родом из Львова! Приготовь традиционный львовский сырник по рецепту Клопотенко
Як відростити довге волосся: правила догляду та харчування
Хочешь длинные и шелковистые? Это реально! Десять основных правил, чтобы отрастить волосы
Інвалідність
Во время войны это еще проще: как оформить инвалидность в Украине
Хто має платити за комуналку на деокупованих територіях
Жили оккупанты, а кто заплатит коммуналку? Решение для украинцев из деоккупированных территорий
Смотреть больше

Материалы по теме

Обстріл Миколаєва 27 квітня 2023
Россия ударила по Николаеву из Калибров: более 20 раненых, есть погибший
Карта бойових дій в Україні
Российский Supercam уже не летает: карта боевых действий в Украине 27 апреля в режиме онлайн
Історія водія Володимира з Дніпра
Стоял под дулами автоматов часами — история водителя, годами эвакуировавшего людей с оккупированных территорий
Івано-Франківськ
Куда пойти в Ивано-Франковске: планируем взрывной уикэнд

Видео
Карта бойових дій в Україні

Российский Supercam уже не летает: карта боевых действий в Украине 27 апреля в режиме онлайн
0:05:37
Історія водія Володимира з Дніпра
Стоял под дулами автоматов часами — история водителя, годами эвакуировавшего людей с оккупированных территорий
0:02:18
Иностранные студенты
“Если вы здесь живете, разве я не смогу?”: как иностранные студенты возвращаются в ВУЗы Украины
0:06:18
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну
Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса
0:03:55
Іноземні і українські медики працюють разом
Путешествовал по Руанде, но таких ранений не видел — мировые медики объединились, чтобы вылечить украинцев
0:03:28
Волонтеры
Разделения на женщин и мужчин нет! Как работают волонтеры Красного Креста в опасных местах
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты живут в детских лагерях, пока РФ ищет им замену: карта боевых действий в Украине 26 апреля в режиме онлайн
0:03:33
у Бердянському районі псевдо комендант особисто віддавав накази про побиття та розстріли
Командир отдавал жестокие приказы, заставляя пытать пленных за украинские Telegram-каналы
0:02:54
Ростислав Янчишен
Пророческая роль. Как жил и погиб солист Одесской оперы и защитник Украины Ростислав Янчишен
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
Больше видео
Хто має платити за комуналку на деокупованих територіях
Читать дальше
Жили оккупанты, а кто заплатит коммуналку? Решение для украинцев из деоккупированных территорий

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь