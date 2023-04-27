Порушників ПДР стане менше: в Україні відновлюють роботу камери відеофіксації

В Україні діють комплекси фіксації порушень ПДР (КАФ). Від початку повномасштабного вторгнення їх довелося від’єднати. З 28 квітня 2023 року камери автофіксації порушень відновлюють свою роботу. Про це повідомив заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Загалом почнуть працювати 39 комплексів автоматичної фіксації. 35 відновлюють роботу, а також запрацюють чотири нові комплекси у Дніпрі та Кременчуці.
Комплекси працюватимуть на фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Загалом прилади відновлять роботу у дев’ятьох містах та шістьох областях України.
КАФи увімкнуть у:
Також документувати порушення водіїв будуть у сімох областях: Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Вінницькій та Кіровоградській. Найбільше систем автофіксування повернуться до роботи на Львівщині — 28 квітня відновлять роботу 11 камер.
У самому Львові працюватимуть лише дві камери автофіксації. Повний перелік розташування КАФів у різних містах та областях України ти можеш переглянути за посиланням.
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