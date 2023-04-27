Порушників ПДР стане менше: в Україні відновлюють роботу камери відеофіксації

В Україні діють комплекси фіксації порушень ПДР (КАФ). Від початку повномасштабного вторгнення їх довелося від’єднати. З 28 квітня 2023 року камери автофіксації порушень відновлюють свою роботу. Про це повідомив заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Де відновлюють роботу камери автофіксації порушень

Загалом почнуть працювати 39 комплексів автоматичної фіксації. 35 відновлюють роботу, а також запрацюють чотири нові комплекси у Дніпрі та Кременчуці.

Комплекси працюватимуть на фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Загалом прилади відновлять роботу у дев’ятьох містах та шістьох областях України.

КАФи увімкнуть у:

Львові;

Івано-Франківську;

Мукачеві;

Києві;

Полтаві;

Кременчуці;

Чернівцях;

та Черкасах.

Також документувати порушення водіїв будуть у сімох областях: Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Вінницькій та Кіровоградській. Найбільше систем автофіксування повернуться до роботи на Львівщині — 28 квітня відновлять роботу 11 камер.

У самому Львові працюватимуть лише дві камери автофіксації. Повний перелік розташування КАФів у різних містах та областях України ти можеш переглянути за посиланням.

Треба не лише їздити, дотримуючись правил, а й паркуватися. Раніше ми розповідали, чому можуть евакуювати автівку на штрафмайданчик.

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