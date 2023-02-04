Подбали про кожну дрібницю! Як старий підвал перетворився на ідеальне шкільне укриття в Харкові

У Харкові в державному ліцеї облаштували ідеальне бомбосховище — з партами, ліжками та вбиральнями. Це перше укриття в навчальному закладі Харківської області, яке міністр освіти назвав зразковим.

До повномасштабної війни тут вчилися й мешкали 300 дітей з усіх куточків області. Коли полетіли перші російські снаряди, учні та вчителі ховалися в тоді ще не облаштованому підвалі.

Фактично тільки стеля, стіни, навіть не було підлоги, не було освітлення, не було теплопостачання. Сьогодні ми бачимо зовсім інше приміщення, — каже директор ліцею Валерій Поливанний.

Нині навчальний заклад проводить заняття дистанційно, а ліцей став перевалковим пунктом для переселенців, які тікають від війни. Тут є двоповерхові ліжка на 400 учнів і вчителів, парти й зона відпочинку.

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Є 15-кіловатний генератор на випадок відсутності електрики — його вистачає для роботи вентиляційної системи, а також забезпечення світлом і зв’язком.

Встановили ми тут підсилювач мобільного зв’язку — і всі три мобільні оператори тут працюють, можна постійно користуватися телефонним зв’язком. І інтернет — ми отримали Старлінк, — ділиться Поливанний.

Облаштували їдальню з індукційними плитами та мікрохвильовками. В укритті є туалети та рукомийники. Температуру в приміщенні можна регулювати завдяки системі опалення.

Усе це зробили всього за два місяці, розповідає директор. Гроші — 17 млн грн — виділила обласна військова адміністрація.

Директор ліцею переконаний, що навіть після перемоги над Росією треба бути готовими до всього, адже звідси до скаженого сусіда всього 30 км.

Будівництво сучасних бомбосховищ в Україні вже почалось. Крім цього, архітектори зробили висновки щодо реформування стандартів проектування будівель. Читай, як будуватимуть нові українські міста та будинки.

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