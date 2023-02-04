Позаботились о каждой детали! Как старый подвал превратился в идеальное школьное укрытие в Харькове

В Харькове в государственном лицее обустроили идеальное бомбоубежище — с партами, кроватями и туалетами. Это первое укрытие в учебном заведении Харьковской области, которое министр образования назвал образцовым.

До полномасштабной войны здесь учились и проживали 300 детей из всех уголков области. Когда полетели первые российские снаряды, ученики и учителя прятались в тогда еще не обустроенном подвале.

Фактически только потолок, стены, даже не было пола, не было освещения, не было теплоснабжения. Сегодня мы видим совсем другое помещение, — говорит директор лицея Валерий Поливанный.

Сейчас учебное заведение проводит занятия дистанционно, а лицей стал перевалочным пунктом для бегущих от войны переселенцев. Здесь есть двухэтажные кровати на 400 учащихся и учителей, парты и зона отдыха.

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Есть 15-киловаттный генератор на случай отсутствия электричества — его хватает для работы вентиляционной системы, а также обеспечения светом и связью.

Установили мы здесь усилитель мобильной связи — и все три мобильных оператора здесь работают, можно постоянно пользоваться телефонной связью. И интернет — мы получили Старлинк, — делится Поливанный.

Обустроили столовую с индукционными плитами и микроволновками. В укрытии есть туалеты и умывальники. Температуру в помещении можно регулировать благодаря отопительной системе.

Все это сделали всего за два месяца, рассказывает директор. Деньги — 17 млн грн — выделила областная военная администрация.

Директор лицея убежден, что даже после победы над Россией нужно быть готовыми ко всему, ведь отсюда до бешеного соседа всего 30 км.

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