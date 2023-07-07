Безпека понад усе! Три завдання безпекової реформи Український щит

Почуватися в безпеці — одна з базових потреб кожної людини. Є чимало прикладів, як світові уряди запроваджували системи для покращення внутрішньої безпеки.

З повномасштабним вторгненням переосмислювати стандарти внутрішньої безпеки почала й Україна. Йдеться про реформу безпеки та оборони Український щит.

Що передбачає реформа та які її завдання, розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після наради високопосадовців та представників ЗСУ.

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Три завдання реформи Український щит

Торкнулися всіх безпекових питань, які озвучив президент України під час анонсу Нової Української Доктрини, — написав Денис Шмигаль.

Першочергове завдання — створити розгалужену мережу якісних укриттів: у домівках, публічних просторах, школах, лікарнях.

Прем’єр-міністр України запевнив, що цей процес вже відбувається. На цьому етапі вже прийняли нормативні документи, виділили кошти та визначили відповідальних осіб.

Друге завдання — безпека публічного простору. Йдеться про додаткові заходи у громадських місцях, особливо закладах освіти: встановлення сканерів, відеокамер та тривожних кнопок.

Ще одним невіддільним елементом нового безпекового середовища стане залучення ветеранів до цієї роботи, — додав Шмигаль.

Третє завдання — розмінування. Кожного тижня сапери обстежують тисячі гектарів землі та вже знищили десятки тисяч мін, ракет і снарядів, адже без гуманітарного розмінування повноцінна безпека неможлива.

Щоб цей процес не тривав довгі десятиліття, в Україні планують мобілізувати ресурси.

Реформа набирає обертів: призначені відповідальні

Безпекова реформа поступово починає втілюватися в життя. В Уряді визначили відповідальних. Міністерство із питань стратегічних галузей промисловості буде займатися:

організацією виробництва достатньої кількості та спектру озброєння та військової техніки в Україні; координацією покращення стану укриттів; локалізацією виробництва техніки для розмінування; локалізацією виробництва систем контролю безпеки в публічних місцях: рамок, сканерів тощо.

Нове бачення української армії: що передбачено

Зміни торкнуться й Збройних сил України. Зокрема, планується таке:

Завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО в усіх аспектах; Відмова від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою оборони України стане професійна армія; Обов’язкові навчання для всіх військовозобов’язаних; Розвиток ВПК спільно з приватним бізнесом; Створення нової системи оборонних закупівель; Вдосконалення військово-патріотичного виховання та розбудова системи національного спротиву.

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