Безпека понад усе! Три завдання безпекової реформи Український щит

Почуватися в безпеці — одна з базових потреб кожної людини. Є чимало прикладів, як світові уряди запроваджували системи для покращення внутрішньої безпеки.
З повномасштабним вторгненням переосмислювати стандарти внутрішньої безпеки почала й Україна. Йдеться про реформу безпеки та оборони Український щит.
Що передбачає реформа та які її завдання, розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після наради високопосадовців та представників ЗСУ.
Торкнулися всіх безпекових питань, які озвучив президент України під час анонсу Нової Української Доктрини, — написав Денис Шмигаль.
Торкнулися всіх безпекових питань, які озвучив президент України під час анонсу Нової Української Доктрини, — написав Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр України запевнив, що цей процес вже відбувається. На цьому етапі вже прийняли нормативні документи, виділили кошти та визначили відповідальних осіб.
Ще одним невіддільним елементом нового безпекового середовища стане залучення ветеранів до цієї роботи, — додав Шмигаль.
Ще одним невіддільним елементом нового безпекового середовища стане залучення ветеранів до цієї роботи, — додав Шмигаль.
Щоб цей процес не тривав довгі десятиліття, в Україні планують мобілізувати ресурси.
Безпекова реформа поступово починає втілюватися в життя. В Уряді визначили відповідальних. Міністерство із питань стратегічних галузей промисловості буде займатися:
Зміни торкнуться й Збройних сил України. Зокрема, планується таке:
Поступово укриття в Україні модернізують й роблять їх комфортними. Читай, як старий підвал перетворився на ідеальне шкільне укриття в Харкові.
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