Пункт управління ворога, ЗРК та БпЛА не витримали тиску українців: карта бойових дій в Україні 8 липня в режимі онлайн

Ворог бачить успіхи ЗСУ на карті бойових дій, які даються чималою кров’ю наших воїнів, але все одно не завжди готовий платити за свої загарбницькі апетити ціною свого життя.

Тому повсякчас продовжують з’являтись повідомлення про відмову окупантів виконувати бойові задачі та покарання за це.

Та проста істина в тому, що кожен окупант зіткнеться з розплатою за свої злочини. А наша справа — наближати цей момент та перемогу України спільними силами.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та продовжують зусилля з поступового знищення російської живої сили та матеріально-технічного забезпечення.

Водночас Лукашенко заявив, що очільник вагнерівців Пригожин і його підлеглі не перебувають у Білорусі станом на 6 липня. Це вказує на те, що Пригожин, можливо, не виконує угоду, у якій Лукашенко виступив посередником після збройного повстання вагнерівців 24 червня.

Однак Лукашенко заперечив, що угода розірвана, і зазначив, що питання переміщення та вагнерівців наразі не вирішене.

Схоже, Лукашенко дистанціюється від угоди та водночас продовжує рекламувати свою здатність бути посередником між Путіним і Пригожиним, тим самим все ще підкреслюючи слабкість Путіна.

Здатність Пригожина вільно діяти в Росії свідчить про те, що Пригожин все ще захищений певними гарантіями безпеки та/або що Кремль продовжує надавати пріоритет підриву його репутації в Росії, а не фізичному чи юридичному нападу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу Shahed. Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об’єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області, Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки та Рублене на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мав.

Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області. Разом з тим, противник провів артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Керамік, Желанне, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне Запорізької області, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника, два — по зенітно-ракетних комплексах та один — по пункту управління ворога. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника.

З повномасштабним вторгненням переосмислювати стандарти внутрішньої безпеки почала й Україна. Йдеться про реформу безпеки та оборони Український щит. Читай, що передбачає реформа та які її завдання.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!