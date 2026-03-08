Гороскоп на неделю, с 9 по 15 марта 2026: время для активных действий

Неделя с 9 по 15 марта станет периодом постепенных изменений и переосмысления планов. Астрологически неделя довольно спокойная, но важная: многие знаки зодиака почувствуют, что ранее тормозившиеся ситуации начинают двигаться вперед.

10 марта 2026 года завершается ретроградное движение Юпитера, поэтому у многих появится больше ясности относительно будущих целей. В то же время, Меркурий еще находится в ретроградной фазе, поэтому спешить с новыми решениями не стоит. Лучше использовать это время для анализа, планирования и исправления старых ошибок. Читай в материале, предсказывающем звезды для каждого знака зодиака.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп в неделю: Овен (21 марта — 20 апреля)

В начале недели тебе захочется больше покоя и времени для себя. Может быть, появится желание побыть дома, разобраться в делах или просто отдохнуть от активного ритма. Ближе к четвергу ситуация изменится: ты можешь оказаться в центре внимания или получить шанс проявить себя в работе. Выходные принесут больше амбиций. Ты можешь почувствовать сильное желание двигаться к своим целям и заявить о себе.

Гороскоп на неделю: Телец (20 апреля — 20 мая)

Начало недели следует посвятить отношениям. Учти людей, которые для тебя важны — поддержка друзей или партнеров сейчас особенно ценна. Если раньше возникало недоразумение, сейчас хороший момент, чтобы все обсудить. Важно не торопиться с выводами и внимательно слушать собеседника. Во второй половине недели появится больше ясности в планах. Ты поймешь, в каком направлении следует двигаться дальше.

Гороскоп в неделю: Близнецы (21 мая — 20 июня)

Начало недели поможет понять, сколько усилий требуется для достижения больших целей. Это хорошее время для планирования и расстановки приоритетов. Общение с друзьями или коллегами может вдохновить на новые идеи. Не бойся делиться своими мыслями — они могут получить поддержку. Ближе к выходным ты почувствуешь больше уверенности и готовности действовать.

Гороскоп в неделю: Рак (21 июня — 22 июля)

На этой неделе следует больше доверять своей интуиции. Она поможет понять, в каком направлении двигаться дальше. В начале недели ты можешь почувствовать больше уверенности в себе и желание действовать смелее. Это хороший момент, чтобы отказаться от чрезмерной самокритики. Ближе к выходным могут появиться новые возможности в работе или обучении.

Гороскоп в неделю: Лев (23 июля — 22 августа)

Начало недели принесет больше романтической энергии. Если ты в отношениях, появится шанс сделать их более теплыми. Если нет — возможно интересное знакомство. Также этот период благоприятен для творчества. Если у тебя есть идея или проект, следует уделить ему внимание. Во второй половине недели может появиться желание учиться или расширять свои знания — воспользуйся им.

Гороскоп в неделю: Дева (23 августа — 22 сентября)

После эмоционального периода вы можете почувствовать потребность в покое и переосмыслении событий. В начале недели тебе стоит больше времени уделить дому, семье и близким людям. Как раз в спокойной атмосфере ты сможешь лучше понять свои мысли. Ближе к концу недели появится уверенность и желание развивать свои навыки.

Гороскоп на неделю: Весы (23 сентября — 22 октября)

В начале недели ты можешь почувствовать сильную мотивацию поменять некоторые ежедневные привычки. Это хорошее время для новых рутин или планировки. Общение с другими людьми принесет выгоду — ты можешь показать свои лидерские качества и привлечь к своим идеям. В конце недели возможны новые знакомства или интересные встречи.

Гороскоп в неделю: Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В начале недели ты можешь ощутить прилив уверенности и мотивации. Это хороший момент, чтобы вернуться к идеям или планам, которые ты раньше откладывал. Неделя также благоприятна для пересмотра финансовых привычек. Возможно, стоит внимательнее отнестись к расходам. Ближе к выходным будет больше концентрации, что поможет завершить важные дела.

Гороскоп на неделю: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В начале недели стоит больше времени уделить близким людям. Общение с семьей или друзьями поможет ощутить поддержку. Во второй половине недели могут появиться воспоминания или мысли о прошлых отношениях. Попробуй использовать этот опыт в качестве урока. В конце недели ты можешь вернуться к старой идее или проекту.

Гороскоп в неделю: Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хорошее время для подготовки новых планов. У тебя могут появиться интересные идеи, но лучше пока не торопиться с их реализацией. Начало недели благоприятно для общения с друзьями или старыми знакомыми. Возможны неожиданные встречи. Эти разговоры могут вдохновить новые цели.

Гороскоп в неделю: Водолей (20 января — 18 февраля)

В начале недели следует обратить внимание на финансы. Может быть, ты захочешь пересмотреть свои расходы или планы. Постепенно ты начнешь ощутить больше уверенности в своих решениях. Также появится желание сделать свою жизнь более организованной. Выходные — хорошее время, чтобы позаботиться о себе и отдохнуть.

Гороскоп в неделю: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе важно контролировать эмоции и не подвергаться импульсивным реакциям. Терпение поможет избежать излишних конфликтов. Также возможны новые идеи о карьере или будущих целях. Не стесняйся обращаться за поддержкой к людям, которым доверяешь. Ближе к выходным следует избегать драматических ситуаций и сосредоточиться на спокойных делах.

