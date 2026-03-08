Гороскоп на тиждень, з 9 по 15 березня 2026 року: час для активних дій

Тиждень з 9 по 15 березня стане періодом поступових змін і переосмислення планів. Астрологічно тиждень доволі спокійний, але важливий: багато знаків зодіаку відчують, що ситуації, які раніше гальмувалися, починають рухатися вперед.

10 березня 2026 завершується ретроградний рух Юпітера, тому у багатьох з’явиться більше ясності щодо майбутніх цілей. Водночас Меркурій ще перебуває у ретроградній фазі, тому поспішати з новими рішеннями не варто. Краще використати цей час для аналізу, планування і виправлення старих помилок. Читай у матеріалі, що прогнозують зірки для кожного знака зодіаку.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для всіх знаків зодіаку

Рак : інтуїція допоможе прийняти важливе рішення у роботі.

Скорпіон : час переглянути фінансові цілі та робочі проєкти.

Водолій : вихідні можуть принести нові ідеї та натхнення.

Гороскоп на тиждень: Овен (21 березня — 20 квітня)

На початку тижня тобі захочеться більше спокою та часу для себе. Можливо, з’явиться бажання побути вдома, розібратися у справах або просто відпочити від активного ритму. Ближче до четверга ситуація зміниться: ти можеш опинитися у центрі уваги або отримати шанс проявити себе у роботі. Вихідні принесуть більше амбіцій. Ти можеш відчути сильне бажання рухатися до своїх цілей і заявити про себе.

Гороскоп на тиждень: Телець (20 квітня — 20 травня)

Початок тижня варто присвятити стосункам. Зверни увагу на людей, які для тебе важливі — підтримка друзів або партнерів зараз особливо цінна. Якщо раніше виникали непорозуміння, зараз хороший момент, щоб усе обговорити. Важливо не поспішати з висновками та уважно слухати співрозмовника. У другій половині тижня з’явиться більше ясності у планах. Ти зрозумієш, у якому напрямку варто рухатися далі.

Гороскоп на тиждень: Близнюки (21 травня — 20 червня)

Початок тижня допоможе зрозуміти, скільки зусиль потрібно для досягнення твоїх великих цілей. Це гарний час для планування і розстановки пріоритетів. Спілкування з друзями або колегами може надихнути на нові ідеї. Не бійся ділитися своїми думками — вони можуть отримати підтримку. Ближче до вихідних ти відчуєш більше впевненості та готовності діяти.

Гороскоп на тиждень: Рак (21 червня — 22 липня)

Цього тижня варто більше довіряти своїй інтуїції. Вона допоможе зрозуміти, у якому напрямку рухатися далі. На початку тижня ти можеш відчути більше впевненості у собі та бажання діяти сміливіше. Це гарний момент, щоб відмовитися від надмірної самокритики. Ближче до вихідних можуть з’явитися нові можливості у роботі або навчанні.

Гороскоп на тиждень: Лев (23 липня — 22 серпня)

Початок тижня принесе більше романтичної енергії. Якщо ти у стосунках, з’явиться шанс зробити їх теплішими. Якщо ні — можливе цікаве знайомство. Також цей період сприятливий для творчості. Якщо у тебе є ідея або проєкт, варто приділити йому увагу. У другій половині тижня може з’явитися бажання навчатися або розширювати свої знання — скористайся ним.

Гороскоп на тиждень: Діва (23 серпня — 22 вересня)

Після емоційного періоду ти можеш відчути потребу у спокої та переосмисленні подій. На початку тижня тобі варто більше часу приділити дому, сім’ї та близьким людям. Саме у спокійній атмосфері ти зможеш краще зрозуміти свої думки. Ближче до кінця тижня з’явиться впевненість та бажання розвивати свої навички.

Гороскоп на тиждень: Терези (23 вересня — 22 жовтня)

На початку тижня ти можеш відчути сильну мотивацію змінити деякі щоденні звички. Це хороший час для нових рутин або планування. Спілкування з іншими людьми принесе вигоду — ти можеш показати свої лідерські якості та привернути увагу до своїх ідей. Наприкінці тижня можливі нові знайомства або цікаві зустрічі.

Гороскоп на тиждень: Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На початку тижня ти можеш відчути приплив впевненості та мотивації. Це хороший момент, щоб повернутися до ідей або планів, які ти раніше відкладав. Тиждень також сприятливий для перегляду фінансових звичок. Можливо, варто уважніше поставитися до витрат. Ближче до вихідних з’явиться більше концентрації, що допоможе завершити важливі справи.

Гороскоп на тиждень: Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

На початку тижня варто більше часу приділити близьким людям. Спілкування з родиною або друзями допоможе відчути підтримку. У другій половині тижня можуть з’явитися спогади або думки про минулі стосунки. Спробуй використати цей досвід як урок. Наприкінці тижня ти можеш повернутися до старої ідеї або проєкту.

Гороскоп на тиждень: Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це гарний час для підготовки нових планів. У тебе можуть з’явитися цікаві ідеї, але краще поки що не поспішати з їх реалізацією. Початок тижня сприятливий для спілкування з друзями або старими знайомими. Можливі несподівані зустрічі. Ці розмови можуть надихнути на нові цілі.

Гороскоп на тиждень: Водолій (20 січня — 18 лютого)

На початку тижня варто звернути увагу на фінанси. Можливо, ти захочеш переглянути свої витрати або плани. Поступово ти почнеш відчувати більше впевненості у своїх рішеннях. Також з’явиться бажання зробити своє життя більш організованим. Вихідні — гарний час, щоб подбати про себе та відпочити.

Гороскоп на тиждень: Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього тижня важливо контролювати емоції і не піддаватися імпульсивним реакціям. Терпіння допоможе уникнути зайвих конфліктів. Також можливі нові ідеї щодо кар’єри або майбутніх цілей. Не соромся звертатися за підтримкою до людей, яким довіряєш. Ближче до вихідних варто уникати драматичних ситуацій і зосередитися на спокійних справах.

