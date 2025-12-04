Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2025: расширение горизонтов и восстановление веры в будущее

Сегодня день наполнен ясностью, новыми идеями и внутренней силой: интуиция ведет к отпусканию старого, креативность и вдохновение легко находят выход, а поддержка близких и чувство собственной ценности делают каждый шаг уверенным и легким.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков Зодиака Раки : прислушиваются к интуиции и отпускают то, что тянуло вниз.

: прислушиваются к интуиции и отпускают то, что тянуло вниз. Девы : видят результаты своего упорного труда и заслуженное признание.

: видят результаты своего упорного труда и заслуженное признание. Скорпионы: открывают истину о желаниях и отношениях, снимая лишний груз.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Овнов (21 марта – 19 апреля)

Овны, сегодня ваш разум раскрывается, словно окно на рассвете. Новые идеи легко приходят и проясняют то, над чем вы долго размышляли. Общение становится толчком к пониманию — вы быстро соединяете факты, а ваша природная любознательность работает на полную.

В четверг в ваших разговорах царит непринужденность: вы ничего не навязываете и позволяете истине проявиться сама собой. Выражайтесь уверенно, задавайте прямые вопросы и доверяйте собственной интуиции и ясности мышления. Слова, сказанные сегодня, способны изменить направление вашего пути.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Тельцов (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, ваши мысли сосредоточены на собственных ценностях — на том, как вы относитесь к себе и в какой момент останавливались там, где могли расти дальше. Вопросы денег, приоритетов или личных границ могут проясниться мягко, но настойчиво.

В четверг к вам возвращается чувство внутренней опоры — уверенность, которая рождается из ясного понимания того, чего вы хотите и на что больше не пойдёте. Вы яснее осознаёте, что вас наполняет и расширяет, и что позволяет чувствовать гармонию внутри себя.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Близнецов (22 мая – 21 июня)

Близнецы, словно вы перешли в более полную и яркую версию себя — ту, к которой постепенно доросли маленькими шагами. Возможно, вы чувствуете себя более заметными, выразительными или более согласованными со своей внутренней правдой.

В четверг старые сомнения отходят в сторону, освобождая место новому восприятию собственной личности. Это время, когда вы получаете признание не только от окружающих, но и от себя. Вы ясно видите, какой путь прошли, как трансформировались и насколько готовы вступить в следующий этап своей жизни.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Раков (22 июня – 22 июля)

Раки, сегодня вы можете почувствовать, как ваша интуиция усиливается, направляя вас к отдыху, освобождению или эмоциональному обновлению. То, что раньше казалось тяжёлым, постепенно отпускает. В четверг правда, от которой вы отворачивались, уже не пугает так, как раньше.

В этот день ваш внутренний мир звучит яснее. Прислушивайтесь к тому, что требует завершения, что нуждается в мягкости, а что — в тишине. В паузах скрыта сила, и именно на них сегодня стоит опереться.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Львов (23 июля – 23 августа)

Львы, сегодня вы снова почувствуете связь с людьми, которые составляют ваше окружение поддержки. Социальная энергия течёт естественно, а те, кто искренне неравнодушен к вам, проявят себя в четверг — возможно, в мелочах, но именно в тех, что имеют значение.

В этот день вы можете получить вдохновение от друга, ощутить поддержку от сообщества или услышать слова признания от человека, который видит ваш потенциал. Возникает тёплое чувство принадлежности — напоминание о том, что вы не идёте своим путём в одиночку.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Дев (24 августа – 23 сентября)

Девы, сегодня вы можете ощутить, что ваши усилия наконец приносят заметный результат. То, над чем вы долго и последовательно трудились, начинает проявляться в внешнем мире и приносит ощутимый прогресс.

В четверг окружение может оценить ваш труд: кто-то признает ваш вклад, поддержит ваши идеи или предложит возможность, которая ранее была недоступна. Вы вступаете в фазу личной силы — естественной, заслуженной и устойчивой. Новая роль или изменение обязанностей может чётко обозначить ваш следующий шаг вперёд.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весы, сегодня вы можете ощутить внутренний зов к более широким горизонтам — учебе, новым идеям или мечтам, которых давно себе не позволяли. Вдохновение может прийти оттуда, откуда вы его не ожидали: из истории, путешествия, разговора или внезапного озарения, меняющего представление о возможном.

В четверг перед вами открывается более широкий простор — напоминание о том, что жизнь по-прежнему полна открытий и смысла. Возрождается доверие к будущему, и в сердце снова появляется тихий оптимизм.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы, сегодня на поверхность поднимается истина — о отношениях, повторяющихся сценариях или собственных желаниях. Она проявляется мягко, но чётко. То, что раньше казалось запутанным, теперь становится понятнее. Вы можете отпустить старую привязанность, вновь почувствовать забытую тоску или глубже открыться тому, кому доверяете.

В четверг наступает момент внутренней трансформации, но он мягкий, не разрушающий. Позвольте себе переживать свои чувства без критики. С вас спадает лишний груз, и на его месте появляется новая сила.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, независимо от того, в отношениях вы, одиноки или находитесь в состоянии неопределённости, сейчас наступает момент понимания того, какое место занимают отношения в вашей жизни. Кто-то может озвучить то, что поможет вам яснее осознать собственные желания.

В четверг разговор способен углубить связь или показать путь, по которому вы идёте вместе, даже если раньше этого не замечали. Речь идёт о выборе отношений осознанно, с намерением, а не из чувства обязанности.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козероги, вы действительно чувствуете себя лучше, когда жизнь имеет структуру и порядок. Сегодня ваши привычки, обязанности и ежедневные процессы постепенно входят в более гармоничный ритм.

В четверг возникает желание навести порядок: что-то убрать, оптимизировать, упорядочить или наконец пересмотреть то, что давно откладывали. Вы укрепляете системы, которые обеспечивают вашу эффективность и внутренний комфорт.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Водолеев (21 января – 19 февраля)

Водолеи, сегодня ваш дух наполняется радостью. Креативность, страсть, романтика и самовыражение ощущаются легко и естественно. Возможен прорыв в творческом проекте или приятный момент с кем-то, кто вдохновляет вас. В четверг вдохновение выходит на первый план, готовое стать реальностью. Удовольствие становится вашим внутренним ориентиром, помогая распознать то, что действительно аутентично и питает вашу душу.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для Рыб (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, сегодня день наполнен теплом и внутренней гармонией. Вы ощущаете близость с семьёй, поддержку окружения или более глубокий внутренний покой.

В четверг чувство принадлежности исходит изнутри — из комфорта вашего тела и души, а не от других. Вы яснее понимаете, что для вас значит «дом», и это помогает выбирать то, что безопасно, любяще и подлинно.

Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.

Источник: Yourtango.

А еще поинтересуйся гороскопом друидов: узнай, какое дерево является твоим символом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!