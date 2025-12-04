Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2025: розширення горизонтів і відновлення віри в майбутнє

Сьогодні день наповнений ясністю, новими ідеями та внутрішньою силою: інтуїція веде до відпускання старого, креативність і натхнення легко знаходять вихід, а підтримка близьких і відчуття власної цінності роблять кожен крок впевненим і легким.
Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Овнів (21 березня – 19 квітня)
Овни, сьогодні ваш розум відкривається, ніби вікно на світанку. Нові ідеї легко приходять і прояснюють те, над чим ти довго розмірковував. Спілкування стає поштовхом до розуміння — ти швидко поєднуєш факти, а твоя природна цікавість працює на повну.
У четвер у ваших розмовах панує невимушеність: ти нічого не тиснеш і дозволяєш істині з’явитися сама по собі. Висловлюйся впевнено, питай відверто й довіряй власній інтуїції та ясності мислення. Слова, сказані сьогодні, здатні змінити напрям твоєї дороги
Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Тельців (21 квітня – 21 травня)
Тельці, ваші думки нині спрямовані на власні цінності — на те, як ви ставитеся до себе та в який момент зупинялися там, де могли зростати далі. Питання грошей, пріоритетів чи особистих меж можуть прояснитися м’яко, але наполегливо.
У четвер до вас повертається відчуття внутрішньої опори — така впевненість, що народжується з чіткого усвідомлення того, чого ви прагнете і на що більше не підете. Ви ясніше розумієте, що вас наповнює та розширює, і що дозволяє відчувати гармонію всередині себе.
Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Близнят (22 травня – 21 червня)
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!