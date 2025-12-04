Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2025: розширення горизонтів і відновлення віри в майбутнє

Сьогодні день наповнений ясністю, новими ідеями та внутрішньою силою: інтуїція веде до відпускання старого, креативність і натхнення легко знаходять вихід, а підтримка близьких і відчуття власної цінності роблять кожен крок впевненим і легким.

Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для всіх знаків Зодіаку

Раки: слухають інтуїцію і відпускають те, що тягнуло вниз.

слухають інтуїцію і відпускають те, що тягнуло вниз. Діви : бачать результати своєї наполегливої праці та заслужене визнання.

: бачать результати своєї наполегливої праці та заслужене визнання. Скорпіони: відкривають істину про бажання і стосунки, скидаючи зайвий тягар.

Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Овнів (21 березня – 19 квітня)

Овни, сьогодні ваш розум відкривається, ніби вікно на світанку. Нові ідеї легко приходять і прояснюють те, над чим ти довго розмірковував. Спілкування стає поштовхом до розуміння — ти швидко поєднуєш факти, а твоя природна цікавість працює на повну.

У четвер у ваших розмовах панує невимушеність: ти нічого не тиснеш і дозволяєш істині з’явитися сама по собі. Висловлюйся впевнено, питай відверто й довіряй власній інтуїції та ясності мислення. Слова, сказані сьогодні, здатні змінити напрям твоєї дороги

Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Тельців (21 квітня – 21 травня)

Тельці, ваші думки нині спрямовані на власні цінності — на те, як ви ставитеся до себе та в який момент зупинялися там, де могли зростати далі. Питання грошей, пріоритетів чи особистих меж можуть прояснитися м’яко, але наполегливо.

У четвер до вас повертається відчуття внутрішньої опори — така впевненість, що народжується з чіткого усвідомлення того, чого ви прагнете і на що більше не підете. Ви ясніше розумієте, що вас наповнює та розширює, і що дозволяє відчувати гармонію всередині себе.

Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, ніби ви перейшли у повнішу й яскравішу версію себе — ту, до якої поступово доростали кожним маленьким кроком. Можливо, ви відчуваєте себе помітнішими, виразнішими або більш узгодженими зі своєю внутрішньою правдою. У четвер старі сумніви відходять убік, даючи місце новому сприйняттю власної особистості. Це час, коли ви отримуєте визнання не лише від оточення, а й від себе. Ви ясно бачите, який шлях пройшли, як трансформувалися і наскільки готові ступити у наступний етап свого життя. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2025, для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, нині ви можете відчути, як ваша інтуїція стає сильнішою, спрямовуючи вас до відпочинку, звільнення або емоційного відновлення. Те, що раніше здавалося тягарем, поступово відпускає. У четвер правда, від якої ви відверталися, уже не лякає так, як колись. Цього дня ваш внутрішній світ звучить виразніше. Прислухайтеся до того, що просить завершення, що потребує м’якості, а що — тиші. У зупинках прихована сила, і саме на них сьогодні вам варто опертися. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Левів (23 липня – 23 серпня) Леве, сьогодні ви знову відчуєте зв’язок із людьми, які становлять ваше коло підтримки. Соціальна енергія лине природно, а ті, хто щиро до вас небайдужий, дадуть про себе знати у четвер — можливо, у дрібницях, але саме тих, що мають значення. Цього дня ви можете отримати натхнення від друга, відчути опору від спільноти або почути слова визнання від людини, яка розуміє ваші можливості. З’являється тепле відчуття належності — нагадування про те, що ви не йдете своїм шляхом наодинці. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Дів (24 серпня – 23 вересня) Діво, сьогодні ви можете відчути, що ваші зусилля нарешті дають помітний результат. Те, над чим ви довго і послідовно працювали, починає проявлятися у зовнішньому світі й приносити відчутний прогрес. У четвер оточення може відзначити вашу працю: хтось визнає ваш внесок, підтримає ваші ідеї або запропонує можливість, яка раніше була недоступною. Ви входите в етап власної сили — природної, заслуженої та стійкої. Нова роль чи зміна обов’язків може чітко позначити ваш наступний крок уперед. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Терезів (24 вересня – 23 жовтня) Терези, сьогодні ви можете відчути внутрішній поклик до ширших горизонтів — навчання, нових ідей чи мрій, яких давно не дозволяли собі. Натхнення може з’явитися звідти, звідки ви його не чекали: з історії, подорожі, розмови чи раптового прозріння, що змінює уявлення про можливе. У четвер перед вами відкривається ширший простір — нагадування про те, що життя й досі наповнене відкриттями та змістом. Відроджується довіра до майбутнього, і в серці знову народжується тихий оптимізм. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада) Скорпіоне, сьогодні на поверхню підіймається істина — про стосунки, повторюваний сценарій чи власні бажання. Вона з’являється м’яко, але чітко. Те, що колись здавалося заплутаним, тепер стає зрозумілішим. Ви можете відпустити давню прив’язаність, знову відчути забуту тугу або глибше відкритися тому, кому довіряєте. У четвер настає момент внутрішньої трансформації, але він лагідний, не надломлюючий. Дозвольте собі переживати свої почуття без критики. З вас спадає зайвий тягар, і на його місці з’являється нова сила. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Стрільців (23 листопада – 21 грудня) Стрільцю, незалежно від того, у стосунках ви, самі чи перебуваєте у стані невизначеності, зараз настає момент розуміння того, яке місце стосунки займають у вашому житті. Хтось може озвучити те, що допоможе вам краще усвідомити власні бажання. У четвер розмова здатна поглибити зв'язок або показати напрям, яким ви рухаєтесь удвох, навіть якщо раніше цього не помічали. Йдеться про вибір стосунків свідомо, з наміром, а не з почуття обов'язку. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Козорогів (22 грудня – 20 січня) Козороги, ви справді почуваєтеся краще, коли життя має структуру та лад. І сьогодні ваші звички, обов'язки й щоденні процеси поступово входять у більш гармонійний ритм. У четвер з’являється бажання навести порядок: щось прибрати, оптимізувати, впорядкувати чи нарешті переглянути те, що давно відкладали. Ви укріплюєте системи, які забезпечують вашу ефективність і внутрішній комфорт. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Водоліїв (21 січня – 19 лютого) Водолії, сьогодні ваш дух наповнюється радістю. Креативність, пристрасть, романтика та самовираження відчуваються легко й природно. Можливий прорив у творчому проєкті або приємний момент із кимось, хто надихає вас. У четвер натхнення виходить на перший план, готове стати реальністю. Задоволення стає вашим внутрішнім орієнтиром, допомагаючи розпізнати те, що справді автентичне та живить вашу душу. Гороскоп на сьогодні, 4 грудня, для Риб (20 лютого – 20 березня) Риби, сьогодні день наповнений теплом і внутрішньою гармонією. Ви відчуваєте близькість із родиною, підтримку оточення або глибший спокій у собі. У четвер відчуття приналежності виходить зсередини — з комфорту вашого тіла та душі, а не від інших. Ви ясніше розумієте, що для вас означає “дім”, і це допомагає обирати те, що є безпечним, люблячим і справжнім. Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Джерело: Yourtango. А ще поцікався гороскопом друїдів: дізнайся, яке дерево є твоїм символом.

