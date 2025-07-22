Тест Прогулка по лесу — что о тебе расскажет собственное воображение

Наше подсознание иногда работает более откровенно и честно, чем подконтрольные мысли и пожелания. Иногда фантазии могут свидетельствовать, чего именно тебе не хватает в жизни. Хочешь узнать о себе еще больше? Тогда предлагаем новый тест!

Воображаемая Прогулка по лесу может помочь тебе понять, какие твои потребности и желания сейчас.

Материал предложила Всеосвіта, мы делимся самым интересным дальше.

Тест Прогулка по лесу

Перед началом игры подготовь лист бумаги и ручку. Ведь все, что ты представишь, нужно будет записать.

Теперь начинаем представлять!

Мысленно прогуливайся по лесу, где с тобой может происходить абсолютно все. Твоя задача: внимательно слушать и записывать все, что ты представляешь.

К примеру, какой это лес? Светлый или темный? Густой или жидкий, просторный? По какой тропе ты идешь? Или прямо через лес?

Идя по лесу, ты наталкиваешься на чашку. Какая она? Грязная, чистая? Какого цвета и из какого материала? Прочная или хрупкая? Запиши описание.

Впереди — заросли кустарника. Как поступишь с этим препятствием?

В лесу ты увидел (-а) дом. Рассмотри и опиши, какой он выглядит. Войди внутрь. Что ты видишь? Что будешь делать в доме?

Выйди из дома. Неподалеку ты увидишь волка. Опиши свои деяния при встрече с ним.

После этого ты отправляешься дальше и наталкиваешься на озеро. Что будешь делать возле него? Запиши этот ответ.

Как понять ответы

Чтобы понять свои ответы и что они означают в этом тесте, нужно узнать интерпретацию всех предметов в игре:

лес — значит общество, социальная среда, в которой живет человек.

Характеристика леса — это восприятие и отношения человека со средой. Если лес светлый и прозрачный, страха перед другими нет. Если ты идешь по тропе или по дороге, это означает уверенность в себе и отсутствие тревожности.

А если лес темный, идти приходится напрямик — в тебе много неуверенности и страха.

Может быть и такое: когда лес темный, а человек сам прокладывает путь. Это свидетельствует о неуверенности и страхе, но настойчивости и попытках преодолеть свои страхи.

чашка и ее описание — это самовосприятие человека. То, как ты себя видишь, и есть описание этой чашки.

Поэтому чистая, светлая чашка говорит о самоуважении и высокой самооценке. Антикварная чашка также свидетельствует о высокой самооценке. Грязная посуда — о плохом отношении к себе.

Светлый цвет чашки (розовая, белая, голубая) связан с высокой нравственностью, красная — с активностью, зеленая — со стремлением к лидерству, синяя — с замкнутостью, фиолетовая — с эмоциональностью и склонностью к искусству.

преодоление кустарников — это умение преодолевать трудности в реальной жизни.

Если ты пошел напролом — это характеризует тебя как человека, который самостоятельно решает все проблемы. Если ты обходишь их, то не умеешь этого делать, или создаешь себе проблемы сама.

описание дома — это твое восприятие своей семьи.

Крепкий дом — это хорошая семья, в которой человеку уютно и там он защищен. Иногда описывают многоэтажное здание. Это говорит, что человеку уделяется мало внимания в семье.

Если дома уютно, то в семье все хорошо. Темные комнаты, грязь говорят о несчастье, одиночестве и незащищенности человека.

волк — это твои страхи.

Бегство означает поиск защиты в других людях, разговор с волком — высокую тревожность, использование оружия и пытки животного — означает твою агрессию и злобу.

озеро показывает, каков ты человек в жизни.

Если купаться идешь — значит активный человек, если к воде даже не подойдешь, это свидетельствует об определенном упадке настроения.

Материалы рубрики Игры носят исключительно развлекательный характер, поэтому редакция советует не относиться к ним слишком серьезно. Развлекайся, играй, отдыхай!

