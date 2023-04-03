В тот момент закончилась моя жизнь… Алина Михайлова рассказала о спасении и последних минутах Да Винчи

Украинский парамедик Алина Михайлова решилась рассказать о Да Винчи — своем любимом, Герое Украины, который погиб под Бахмутом 7 марта 2023 года. Каким был Дмитрий Коцюбайло и как его пытались спасти — читай воспоминания военной в нашем материале.

Алина Михайлова о последних минутах Да Винчи

Описать боль, которую испытывает человек во время потери самых родных, невозможно. И еще сложнее рассказывать о ней. Военная парамедик Алина Михайлова смогла поделиться воспоминаниями с Front 18 о том, каким был Дмитрий Коцюбайло и о последних минутах его жизни.

За полчаса до российского обстрела Да Винчи написал ей, спрашивал как дела и все ли нормально. Женщина попросила его быть осторожным.

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Когда Алина ехала на экстренный вызов, сердцем почувствовала, что раненым был ее любимый. По дороге она пыталась дозвониться ему по рации, но трубку никто не брал. Команда медиков успокаивала Алину, но ее предчувствия оказались правдивы.

В рацию начали кричать, что Да Винчи тяжело ранен. Алина почувствовала, что в тот момент закончилась ее жизнь. В первый раз она не знала, как работать.

— Нам вывозят его на каталке. Я только вижу…

У меня, конечно, начинается истерика, я начинаю бить ногами машину, я начинаю бить Капусту (собрата Дмитрия — ред.). Потому что у Да Винчи просто опущены руки, он был совершенно без сознания.

Последние минуты жизни героя женщина провела с чувством ужаса и беспомощности. Ранение Дмитрия не позволяло подключить его к кислородной поддержке.

— И мы подключаем монитор — а там ноль показателей… Я говорю: “Марик, делайте что-нибудь!” Но подключить кислород не смогли, потому что у него (Дмитрия — ред.) была разорвана трахея, — рассказала парамедик.

Алина смогла взять себя в руки и начала реанимировать любимого. Ей помогала команда медиков. Женщина чувствовала страх и невозможность что-то сделать, поэтому начала впервые в жизни читать молитву Отче наш.

Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком, — сказала Алина Михайлова.

Алина с Дмитрием никогда не говорили о смерти. Она даже подумать не могла, как и собратья Да Винчи, что он может погибнуть. В это никто не верил.

Алина Михайлова о Да Винчи: он научил меня слова “кохаю”

Он научил меня слова “кохаю”, а не люблю. Это был 2017 год, я говорю: “Люблю, давай пока”. А он перезвонил и спросил, а что значит люблю? Дмитрий сказал, что это слово можно сказать собакам, а друг друга “кохають”.

Он сказал, что слово “кохаю” — это то слово, которое я чувствую к тебе. Это то слово, которое я хочу, чтобы ты чувствовала ко мне так, как я чувствую к тебе, — вспоминает женщина.

Алина говорила у него на могиле, что нет большей любви чем та, когда Дмитрий отдал жизнь за друзей. Она надеется, что сможет принять гибель, потому что это был его путь, и для него ценность жизни его личного состава была выше всего на свете.

— Он погиб, приняв этот снаряд прямо на себя, — рассказала Алина Михайлова.

Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи во время российского обстрела пытался спасти собратьев. Он загонял их в окоп, но сам спастись не смог. Он накрыл собой снаряд и спас жизнь своих друзей.

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