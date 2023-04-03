У той момент скінчилося моє життя… Аліна Михайлова про порятунок та останні хвилини Да Вінчі

Українська парамедикиня Аліна Михайлова наважилася розповісти про Да Вінчі — свого коханого, Героя України, який загинув під Бахмутом 7 березня 2023 року. Яким був Дмитро Коцюбайло та як його намагалися врятувати — читай спогади військової в нашому матеріалі.

Аліна Михайлова про останні хвилини життя Да Вінчі

Описати біль, який відчуває людина під час втрати найрідніших, неможливо. Та ще складніше розповідати про нього. Військова парамедикиня Аліна Михайлова змогла поділитися спогадами з Front 18 про те, яким був Дмитро Коцюбайло та про останні хвилини його життя.

За півгодини до російського обстрілу Да Вінчі написав їй, питав як справи і, чи все нормально. Жінка попросила його бути обережним.

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Коли Аліна їхала на екстрений виклик, серцем відчула, що пораненим був саме її коханий. Дорогою вона намагалася додзвонитися до нього, але слухавку ніхто не брав. Команда медиків заспокоювала Аліну, та її передчуття виявилися правдою.

У рацію почали кричати, що Да Вінчі важко поранено. Аліна відчула, що в той момент скінчилося її життя. Вперше вона не знала, як працювати.

Нам вивозять його на каталці. Я це тільки бачу… У мене, звичайно, починається істерика, я починаю бити ногами машину, я починаю бити Капусту (побратима Дмитра — ред.). Тому що у Да Вінчі просто опущені руки, він був повністю непритомний.

Останні хвилини життя героя жінка провела з відчуттям жаху та безпорадності. Поранення Дмитра не дозволяло приєднати його до кисневої підтримки.

— І ми підключаємо монітор — а там нуль показників… Я кажу: “Марику, робіть що-небудь!” Та підключити кисень не змогли, тому що у нього (Дмитра — ред.) була розірвана трахея, — розповіла парамедикиня.

Аліна змогла взяти себе в руки та почала реанімувати Дмитра Коцюбайла. Їй допомагала команда медиків. Жінка відчувала страх і неможливість щось удіяти, тому почала вперше в житті читати молитву Отче наш.

Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною, — сказала Аліна Михайлова.

Аліна з Дмитром ніколи не говорили про смерть. Вона навіть подумати не могла, як і побратими Да Вінчі, що він може загинути. В це ніхто не вірив.

Аліна Михайлова про Да Вінчі: він навчив мене слова “кохаю”

Він навчив мене слова “кохаю”, а не люблю. Це був 2017 рік, я кажу: “Люблю, давай пока”. А він передзвонив і запитав, а що значить люблю? Дмитро сказав, що це слово можна сказати собакам, а одне одного — кохають.

Він сказав, що слово кохаю — це те слово, яке я відчуваю до тебе. Це те слово, яке я хочу, щоб ти відчувала до мене так, як я відчуваю до тебе, — згадує жінка.

Аліна говорила в нього на могилі про те, що немає більше любові за ту, коли Дмитро віддав життя за друзів. Вона сподівається, що зможе прийняти загибель, бо це був його шлях, і для нього цінність життя його особового складу була вищою за все на світі.

— Він загинув, прийнявши цей снаряд просто на себе, — розповіла Аліна Михайлова.

Дмитро Коцюбайло на псевдо Да Вінчі під час російського обстрілу намагався врятувати побратимів. Він заганяв їх в окоп, але сам врятуватися не зміг. Собою він накрив снаряд та врятував життя своїх друзів.

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