Все началось в Крыму в 2014 году, там и закончится: Буданов об освобождении полуострова и возможном наступлении из Беларуси

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов был одним из тех, кто не только верил в прогнозы американских коллег в прошлом году по поводу наступления России, но и точно знал, что агрессор покажет свое лицо.

Военный даже признался журналистам The Washington Post, что имел много разговоров о разведданных и точном времени, когда произойдет нападение.

Теперь украинским разведчикам не только доверяют в мире, но и спрашивают их мнение по поводу дальнейшего развития событий. Поэтому Кирилл Буданов поделился с The Washington Post своими прогнозами на 2023 год, а также рассказал, когда удастся освободить Крым и будет ли наступление из Беларуси.

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Какие прогнозы на 2023 год

Россия сосредоточится на оккупации большей территории на востоке Донецкой и Луганской областей.

Восстановление наступления сил, расположенных на севере Украины, в Беларуси, маловероятно. Это лишь попытка отвлечь и разделить войска Киева.

Однако мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой.

Может ли освобождение Крыма спровоцировать ядерную войну

Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там и закончится.

Это тактика запугивания. Россия — страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма.

Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду. И российское руководство это хорошо знает.

Не умер ли еще Путин

Путин смертельно болен раком и имеет несколько двойников. Поэтому открытым остается вопрос, настоящий ли сейчас Путин.

О силах, которыми РФ воюет против Украины

Приблизительно 326 000 российских военных сейчас воюют в Украине.

Также в России осталось лишь 9% ее запасов ракет большой дальности Калибр.

О взрывах на российских стратегических объектах

Это разрушило их иллюзии безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны.

Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы внутри России будут.

Действительно, есть люди, с которыми очень легко работать на этой территории, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей.

Прогнозы



Что дальше? Победа Украины! Я не скажу ничего нового.

Международные эксперты и политики считают, что Россия может с новыми силами совершить масштабное наступление на Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, возможно ли новое наступление РФ.

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Фото: Украинская правда